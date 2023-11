Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di ottobre che fanno tendenza

L’annuncio del prossimo libro di memorie di Gary Goldsmith, lo zio della principessa Kate Miidleton scuote il mondo dei reali britannici. Questo libro promette di gettare luce sulle questioni scottanti che coinvolgono il principe Harry e Meghan Markle, una mossa che sta già creando un brusio nella cerchia reale e tra gli appassionati di gossip.

Il libro dello zio di Kate Middleton

L’attenzione del pubblico è da sempre rapita dalle vicende dei reali britannici, soprattutto quando si tratta di intrighi familiari e rivelazioni sorprendenti.

Di recente, si è aggiunto un tassello interessante a questo scenario: l’annuncio del prossimo libro di memorie di Gary Goldsmith, zio della principessa Kate. Questo volume promette di illuminare gli aspetti controversi legati al coinvolgimento del principe Harry e di Meghan Markle, generando già un vortice di discussioni sia tra i membri della famiglia reale che tra gli appassionati di pettegolezzi.

Una voce per i Middleton?

Il libro di memorie di Gary Goldsmith potrebbe offrire una prospettiva unica all’interno delle vicende della famiglia reale britannica, con un particolare focus sulla relazione alle tensioni recenti tra i Sussex e i Middleton.

La sua decisione di aggiungere dettagli familiari privati potrebbe fornire una nuova luce su alcune questioni già dibattute nel panorama mediatico. Tuttavia, ciò solleva anche interrogativi su come questa mossa potrebbe influenzare i rapporti tra i membri della famiglia reale e quali conseguenze potrebbe avere sull’immagine complessiva della monarchia britannica. Con le aspettative che circondano il libro in rapida crescita, i riflettori sono puntati su come la principessa Kate Middleton e il resto della famiglia reale potrebbero reagire all’inaspettata rivelazione.

Lo zio materno della principessa Kate vuole dare alla famiglia Middleton l’opportunità di avere “una voce” in mezzo alle continue accuse e faide sollevate con il principe Harry e Meghan Markle. Parlando con New, una fonte ha detto: “Quando [il principe] Harry stava originariamente compilando il suo libro, il suo editore era sicuro che [il principe] William non avrebbe commentato, perché non sarebbe stato appropriato per un futuro re farlo”. Parlando dei potenziali pensieri dei duchi di Sussex, la fonte ha aggiunto: “A loro non piacerà per niente e temeranno l’uscita del libro”.

La fonte ha continuato, aggiungendo: “Gary ha parlato molto di recente alla stampa e i suoi commenti sembrano essere piaciuti a alcune persone, specialmente le sue critiche a Harry e Meghan. “Inizialmente aveva pianificato di concentrare il libro su se stesso e il suo percorso verso il diventare milionario, ma ora aggiungerà alcuni dettagli familiari privati“. Sebbene si sia affermato che il libro di memorie potrebbe contenere alcune rivelazioni scioccanti, Gary si assicurerà che sua nipote reale verifichi il manoscritto prima che vada a un editore. Hanno aggiunto: “Ma potrebbe essere un buon modo per far sentire una voce dei Middleton e fare chiarezza su alcune cose che Harry ha scritto in Spare”.

Fonte: Getty Images

Chi è lo zio Gary Goldsmith

L’uomo al centro di questo tumulto è quindi Gary Goldsmith, un imprenditore di successo nel campo della tecnologia dell’informazione e, non da ultimo, lo zio orgoglioso della Duchessa di Cambridge. Con una carriera coronata da un’impressionante fortuna finanziaria, Gary ha deciso di condividere alcuni dettagli intimi della sua vita e, forse più rilevante, della sua famiglia, nel suo prossimo libro di memorie.

Questa scelta non è priva di polemiche, soprattutto considerando le connessioni familiari e gli argomenti che saranno trattati. Le sue dichiarazioni hanno già scatenato una certa curiosità, soprattutto per quanto riguarda la reazione prevista da parte dei suoi illustri parenti. Gary Goldsmith, una figura controversa e complessa, si distingue come un uomo d’affari dal fiuto acuto e un passato segnato da successi finanziari notevoli. Con una fortuna stimata in 35 milioni di euro, Gary ha dimostrato un’abilità straordinaria nel mondo degli affari, partendo da umili origini come figlio di un modesto decoratore e una casalinga proveniente da un villaggio di minatori.

Mentre sua sorella, Carole Middleton, ha contribuito in modo significativo al successo della famiglia attraverso la fondazione dell’azienda Party Pieces, Gary ha costruito la sua ricchezza attraverso il suo ingegno e l’astuzia imprenditoriale. Sebbene la sua vita personale sia stata segnata da un susseguirsi di matrimoni e scandali, Gary ha continuato a far parte della vita della sua famiglia, svolgendo un ruolo importante nel loro cammino verso l’associazione con la famiglia reale britannica. La sua storia è un’interessante combinazione di trionfi finanziari e controversie pubbliche, che hanno contribuito a gettare luce su un personaggio complesso e dalla vita alquanto tumultuosa.