Fonte: IPA Kate Middleton, le ultime notizie

Da quando, lo scorso 16 gennaio, Kate Middleton ha subito un intervento chirurgico all’addome, non si hanno più notizie ufficiali sul suo stato di salute e sono mesi che la consorte dell’erede al trono di Inghilterra non si mostra in pubblico. Le ipotesi e le teorie (anche le più bizzarre) sulle condizioni della principessa sono numerose e adesso a parlare è lo zio materno Gary Goldsmith.

La salute di Kate Middleton resta un segreto

Mentre Kate Middleton veniva avvistata in pubblico per la prima volta, lo zio Gary Goldsmith, fratello della mamma Carole, esordiva come concorrente del Grande Fratello Vip inglese. Una partecipazione che ha fatto molto preoccupare Kensington Palace, per via dell’arcinota bocca larga del parente reale, già in passato finito nei guai per piccanti rivelazioni sulla nipote.

Fonte: IPA

Stavolta, però, Goldsmith si è mantenuto cauto. Interrogato da un’altra concorrente, la modella turca Ekin-Su-Culculoglu, sulle condizioni di salute di Kate, ha risposto di non poter dire molto, perché “c’è una sorta di codice di etichetta”. E ha poi aggiunto: “Se arriverà un annuncio ufficiale ti dirò la mia”.

E quando la modella ha dimostrato la speranza che la principessa stia bene, lo zio ha affermato: “Ho parlato con sua madre, mia sorella, e sta ricevendo le migliori cure del mondo. Tornerà sono certo che lo farà”. Goldsmith, infine, ribadisce l’intenzione di Kate e William di occuparsi dei propri bambini: “Tutto ciò che hanno fatto è stato rimettere in moto i carri e prendersi cura della famiglia prima di ogni altra cosa”.

Le preoccupazioni sullo zio Gary

Nulla di più, non ce n’è stato neppure il tempo, perché lo zio è stato escluso dal reality alla prima eliminazione, dopo solo 4 notti di permanenza nella casa. E ci si chiede se dietro tale eliminazione non ci sia lo zampino della famiglia reale, decisamente scontenta della scelta di Goldsmith di entrare nel programma televisivo: “Kate non ha bisogno di questo, non è il momento” avrebbero detto i genitori in difesa della figlia.

Sulla questione aveva detto la sua anche la biografa Angela Levin, che al The Sun ha affermato: “Penso che, quando esci da un’operazione sei una persona abbastanza vulnerabile e la decisione dello zio potrebbe condizionare lo stato di salute di Kate enormemente. È veramente imbarazzante”. I pregiudizi non erano infondati, Goldsmith aveva già pubblicato un libro rivelazione violando la privacy della nipote.