Kate Middleton in ospedale, le condizioni della Principessa del Galles

Kate Middleton è da una settimana in ospedale dove ha subito un intervento all'addome. La Principessa del Galles pare in fase di ripresa

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è da una settimana in ospedale. Infatti, è entrata alla London Clinic il 16 gennaio per subire un intervento all’addome, non meglio specificato da Kensington Palace. Al momento non sono stati ancora rilasciati nuovi bollettini medici, dopo l’annuncio del ricovero dello scorso 17 gennaio.

Kate Middleton, prima settimana in ospedale

Dunque, a una settimana dal ricovero, fonti vicine a Palazzo assicurano che Kate Middleton stia bene. Non solo l’intervento è perfettamente riuscito, ma anche il decorso post operatorio pare proceda bene. In altri termini, la Principessa del Galles si sta riprendendo e questo fa ben sperare che possa uscire nei tempi stabiliti dall’ospedale. Insider hanno rivelato che la moglie di William tornerà presto al lavoro, anche se solo da remoto, nella sua casa, l’Adelaide Cottage, vicino al Castello di Windsor.

Senz’altro, non tornerà in pubblico fino a dopo Pasqua. Certo, la sua assenza e l’imminente ricovero di Carlo III per un intervento alla prostata stanno “destabilizzando la Monarchia”, come ci ha specificato Cristina Penco. Ma la Famiglia Reale si è organizzata per contare su alcune delle sue colonne portanti, come la Principessa Anna e Sophie di Edimburgo. Mentre Harry è assolutamente imprevedibile e quasi certamente non tornerà a Londra per aiutare il padre. Più precisamente, nessuno della Famiglia Reale lo vuole tra i piedi.

