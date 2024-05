Meghan Markle arriva in Nigeria ed è disastro: abito nude con strascico a scuola

Meghan Markle e Harry, primo viaggio internazionale in Nigeria. Ma subito la Duchessa sbaglia look, effetto nude fuori luogo

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle è tornata. Ha raggiunto Harry all’aeroporto di Heathrow a Londra e insieme sono andati in Nigeria, per una visita privata. Il primo impegno è in una scuola e la Duchessa del Sussex esagera, il look è un disastro. Per carità le sta benissimo, ma l’abito lungo effetto nude è decisamente fuori luogo. Kate Middleton non avrebbe mai commesso un simile errore.

Harry e Meghan Markle, primo appuntamento in Nigeria

Dopo il breve soggiorno a Londra per le celebrazioni del decimo anniversario degli Invictus Games, durante il quale non ha incontrato né Carlo né William, Harry è stato raggiunto dalla sua dolce metà. Meghan Markle infatti è riuscita a mettere piede sul suolo britannico ma solo per un breve scalo. Infatti, insieme al maritino sono partiti per la Nigeria. Si tratta di un viaggio privato, durante il quale però i Duchi del Sussex si atteggiano da Royal. E Lady Markle si sente perfetta in questo ruolo, soprattutto ora che non ha rivali, poiché Kate Middleton si sta curando contro il cancro.

Ma Meghan è la solita Meghan e non abbandona mai il suo stile hollywoodiano, senza capire che questo suo gusto non sempre si adatta a ogni circostanza, soprattutto quando ci si cala nel ruolo di benefattrice. Insomma, non tutto è un red carpet.

Meg commette così il primo passo falso in fatto di dress code già all’inizio del suo viaggio. Infatti, il primo appuntamento è alla Lightway Academy assieme la Fondazione GEANCO, ad Abuja. Lady Markle e Harry sono stati fotografati mentre arrivano alla scuola. Scendono da un macchinone nero e vengono accolti con baci e abbracci, non senza un pizzico di imbarazzo da parte degli ospiti per questo gesto un po’ troppo confidenziale.

Meghan Markle, abito con strascico a scuola: primo errore di stile

Harry indossa una camicia chiara in lino e mocassini, un outfit casual e informale, perfettamente adatto al luogo che sta per visitare. Meghan si presenta con un lungo abito color pesca, dotato perfino di strascico, sbracciato, con gonna a balze, piuttosto aderente, a sottolinea quanto è dimagrita la Duchessa, dall’effetto pelle nude. Lady Markle non rinuncia ai gioielli e quindi eccola indossare una collana rigida in oro giallo, orecchini a bottone coordinati e bracciali di vario tipo. Mentre i capelli lunghi sono raccolti in una coda di cavallo spettinata.

Fonte: Getty Images

Il look è perfetto per lei e le sta d’incanto, se non fosse sbagliatissimo. Meghan è lì alla Lightway Academy, una scuola primaria e secondaria, seguito dell’accordo della sua Fondazione Archewell per fornire materiale scolastico, ma sembra pronta per un cocktail party più che per un incontro tra benefattori.

Ovviamente Meghan non deve più rispettare alcun protocollo o specifico dress code, se non quello dettato dalla classe e dal buon gusto. Ma è evidente che se lei e Harry si atteggiano da “royal” devono in qualche modo dimostrare di esserne capaci, anche e a partire dal modo in cui si presentano in pubblico. In altri termini, la classe non è acqua.

Fonte: Getty Images

Anche perché questo viaggio in Nigeria è stato presentato come il primo tour internazionale dei Duchi del Sussex da quando si sono ritirati dai loro ruoli attivi di Corte nel 2020. Harry e Meghan sono stati invitati in Africa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.

La coppia ha una fitta agenda di impegni, alcuni congiunti e altri separati. Quelli che riguardano i militari sono appannaggio esclusivo di Harry, mentre Meghan sarà occupata con un incontro sull’emancipazione femminile. Domenica si riuniranno per una serie di eventi sportivi con raccolta fondi.