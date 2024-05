Letizia e Felipe di Spagna, 20 anni di matrimonio

Letizia e Felipe di Spagna festeggiano 20 anni di matrimonio, il 22 maggio 2024. Si sono sposati infatti il 22 maggio 2004 e nel 2014 sono saliti al trono, succedendo a Juan Carlos e Sofia. Dunque, il 2024 è un anno di grandi festeggiamenti e per questo motivo i Sovrani hanno posato per una serie di foto ufficiali, tra cui 11 immagini in giardino di cui però le vere protagoniste sono le figlie, Leonor e Sofia