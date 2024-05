Letizia e Felipe di Spagna festeggiano 20 anni di matrimonio

Nozze di porcellana per i reali di Spagna che, nonostante lo scandalo su un presunto tradimento, sono più uniti che mai e festeggiano l'anniversario in famiglia

Il 22 maggio 2024 il Re Felipe VI e la Regina Letizia di Spagna festeggiano il loro 20° anniversario di matrimonio. Per questa occasione, la Casa Reale, alcuni giorni fa, ha condiviso nuove foto della coppia reale con le due figlie: la Principessa delle Asturie e l’Infanta Sofia.

Re Felipe, che ha sempre cercato di rendere il suo regno moderno e al passo con i tempi, ha voluto condividere delle foto informali. Il Re indossa una giacca azzurra e una camicia bianca, senza cravatta, la Regina una giacca rosa di Mango, famoso brand spagnolo, e un paio di scarpe da ginnastica.

Il Royal Wedding

Il matrimonio tra l’allora Principe Felipe e la giornalista Letizia Ortiz venne celebrato sotto una pioggia battente, insolita per essere fine maggio, alla presenza di esponenti di 38 case reali del mondo. Quasi due anni dopo essersi conosciuti a una festa a casa di un amico comune, la coppia pronunciò i voti nella cattedrale dell’Almudena di Madrid, davanti a 1.200 invitati. L’allora giornalista di TVE scelse un abito da sposa del couturier spagnolo Manuel Pertegaz. Il diadema di diamanti, invece, era un prestito della suocera, la Regina Sofia.

Il matrimonio del Principe ereditario è stato il primo royal wedding celebrato in Spagna dopo quasi un secolo ed è stato un evento molto seguito in patria e all’estero.

Per loro il detto matrimonio bagnato, matrimonio fortunato ha funzionato, anche se quel giorno Letizia girò per le strade di Madrid a bordo di una Rolls-Royce Real Phantom IV, accompagnata da suo padre, Jesús Ortiz, ritardando l’arrivo di 25 minuti, con la speranza che la pioggia desse loro una tregua e permettesse a Letizia di percorrere a piedi il tratto che collega il Palazzo Reale e la Cattedrale di Santa María la Real de la Almudena, ma ciò non avvenne.

Di quel giorno, oltre alla sontuosa cerimonia, si ricordano soprattutto tre cose: un outfit, un’assenza al ricevimento e una rissa.

L’iconico outfit della Regina invitata

Rania di Giordania fece la storia in termini di stile. Il suo look Givenchy, se in un primo momento alcuni sostennero che non fosse appropriato, a causa della camicetta bianca “da ufficio” e della gonna lunga – visto che il matrimonio si celebrò la mattina – vent’anni dopo, l’iconico outfit è ancora ricordato e copiato in numerose occasioni da altre donne delle famiglie reali e dello spettacolo.

L’assenza di un principe

La sera prima del matrimonio, alla cena di gala offerta dalla famiglia reale spagnola, Carolina di Monaco era accompagnata dal marito, il Principe Ernst di Hannover, ma la mattina alla funzione religiosa arrivò da sola, suscitando molta curiosità. Il Principe tedesco aveva avuto una notte “complicata” e riapparve solo più tardi, pronto per essere immortalato nelle foto ufficiali.

Un ring a Palazzo

Anche l’Italia si rese protagonista come riportò all’epoca il quotidiano La Repubblica, grazie alla testimonianza di Olghina di Robilant, una delle invitate alla cena e confermata poi da uno dei protagonisti, Amedeo di Savoia Aosta. Secondo la contessa italiana, Amedeo d’Aosta venne preso a pugni dal cugino Vittorio Emanuele di Savoia, riuscì a rimanere in piedi grazie all’aiuto di Anna Maria di Grecia, andata poi a prendere il ghiaccio, e non volle reagire né agli insulti né ai pugni. Pare che Re Juan Carlos, vista la scena, esclamò ‘Mai più’.

Carlo sfida la pioggia

L’allora Principe di Galles, Carlo, che all’epoca era il massimo rappresentante della monarchia britannica dopo Elisabetta II, partecipò alle nozze da solo. A quel tempo stava ancora cercando un modo per sposare Camilla. Fu l’unico a sfidare la pioggia andando a Palazzo a piedi, riparandosi con un ombrello, gli altri preferirono i transfer.

Il grande amore di Felipe

Durante il ricevimento, Felipe, che indossava l’uniforme di comandante dell’esercito, pronunciò una frase rimasta poi nella storia, vista la sua estrema riservatezza: “Non posso e non voglio nasconderlo, è ovvio, sono un uomo felice”. E durante il brindisi, aggiunse: “Ho sposato la donna che amo. Unire la ragione con la forza dell’amore e del sentimento è sempre stato un obiettivo della mia vita”.

Dieci anni dopo, il Re Felipe VI succedette al padre, Re Juan Carlos, dopo la sua abdicazione. Vent’anni dopo, la coppia reale celebra le nozze di porcellana, nonostante gli scandali degli ultimi mesi, dopo l’uscita del libro sulla Regina di Spagna, intitolato Letizia y Yo (Letizia e io) del giornalista Jaime Peñafiel.

Scandalo a corte

Fino a sei mesi fa, prima che le dichiarazioni bomba su un’ipotetica “relazione” tra la Regina e il suo ex cognato Jaime Del Burgo scuotessero la monarchia, il matrimonio tra Felipe e Letizia sembrava essere quasi perfetto.

Jaime Del Burgo ha affermato di aver avuto una relazione con Letizia dopo le nozze con Felipe. L’uomo ha più volte ribadito le sue affermazioni, uscite a novembre nel libro di Peñafiel, anche sui suoi social media.

All’inizio di maggio, su X, Del Burgo ha anche rivelato l’intenzione di produrre una serie televisiva in otto parti, che descriva la “verità” sulle sue affermazioni. Né la famiglia reale spagnola, né Letizia hanno fatto alcun commento sulle affermazioni pubblicamente diffuse da Jaime del Burgo.

Parlando a El Cierre Digitial, l’autore del libro Peñafiel ha detto che Letizia era il “grande amore” di Del Burgo e che il rapporto tra i due si è trasformato in una “grande amicizia” dopo che lei si è legata a Felipe.

Tuttavia, nell’agosto del 2011, secondo Del Burgo, Letizia ha interrotto bruscamente la loro relazione e poco dopo lui ha iniziato una storia d’amore con la sorella della Regina, Telma, con la quale si è sposato e ha poi divorziato nel 2016.

Il primo matrimonio di Letizia

Prima di incontrare Felipe di Spagna, Letizia è stata sposata con l’insegnante di letteratura del liceo Alonso Guerrero Perez, di nove anni più grande di lei. La coppia si è sposata nel 1998 dopo una storia d’amore durata dieci anni, quando la futura regina aveva 17 anni. Si sono uniti in matrimonio con una cerimonia civile ma hanno divorziato l’anno successivo.

Dal telegiornale alla corte

Quando ha incontrato il suo futuro marito, Felipe, nel 2002, Letizia lavorava per il popolare canale televisivo 24 Horas, dove conduceva il telegiornale serale Telediario 2. Pochi giorni prima dell’annuncio del fidanzamento ufficiale, Letizia lasciò il suo lavoro da giornalista, incompatibile con la sua nuova vita.

Oggi, Letizia e Felipe stanno cercando di riportare la monarchia nel cuore degli spagnoli dopo gli scandali di Juan Carlos, che hanno messo a repentaglio il futuro dell’istituzione.

Letizia ha incontrato molte difficoltà lungo il percorso, non è amata da tutti e alcuni la trovano fredda e poco empatica ma è la colonna del marito, che non si è mai risparmiata nel suo ruolo, prima di Principessa e ora di Regina, e per il suo Paese. Anche i rapporti suocera nuora, tra Sofia e Letizia, non sono stati mai troppo buoni ma l’amore che le due donne hanno in comune per Felipe ha fatto rientrare le tensioni.

Il traguardo raggiunto oggi non è per tutti e sicuramente la difficoltà di essere sempre una coppia sotto la lente di ingrandimento e bersaglio facile per la stampa non ha reso semplice il percorso. Il loro segreto è, probabilmente, il saper far fronte comune nelle difficoltà e il rapporto molto unito che hanno anche con le due figlie, Leonor, nata nel 2005 e Sofia arrivata 2007.