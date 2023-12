Letizia di Spagna, il Palazzo non smentisce il presunto tradimento

"Jaime del Burgo e Letizia di Spagna amanti": la Casa Reale decide di restare in silenzio e non smentisce la confessione dell'ex cognato della Regina

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

“Letizia di Spagna, amante del suo ex cognato Jaime del Burgo“: a 10 giorni dalla confessione-bomba, la Casa Reale non ha rilasciato alcun commento. Il Palazzo ha adottato evidentemente la stessa strategia tipica dei Windsor, mai intervenire di fronte a gossip di per sé inconsistenti. Ma la mancata smentita del presunto tradimento fa discutere.

Letizia di Spagna, il dubbio del tradimento

Jaime del Burgo ha confessato implicitamente che la relazione tra lui e Letizia di Spagna sarebbe continuata anche dopo il matrimonio di quest’ultima con Felipe di Spagna e mentre lui era sposato con Telma Ortiz, sorella della Reina. Non è la prima volta che le boutade di del Burgo mettono in imbarazzo la Corona, già nel 2020 il legame con questo personaggio ambiguo preoccupava il Re.

Fonte: Getty Images

Ma le ultime rivelazioni insinuano che ci sia stato un tradimento da parte di Letizia nei confronti di Felipe. E a screditare ulteriormente la Regina c’è anche il libro di Jaime Peñafiel, Letizia Y Yo, in cui sono raccolte tutte le voci sulla relazione tra i due ex cognati. D’altro canto, Peñafiel è da sempre ostile a Donna Letizia. Ma l’attacco subito questa volta sempre più forte dei precedenti.

Letizia di Spagna, la Casa Reale non smentisce

Malgrado ciò, la Casa Reale ha deciso di non intervenire e di non modificare i piani di lavoro. Una scelta che vede Felipe e Letizia perfettamente allineati alla strategia di comunicazione di Buckingham Palace che emette comunicati solo quando le notizie che riguardano la Famiglia Reale possono avere un qualche fondamento.

Dunque, il fatto che la Corona abbia deciso di tacere e di non smentire ufficialmente il presunto tradimento di Letizia potrebbe significare che le parole di Jaime del Burgo non hanno alcuna veridicità e non sono nemmeno degne di una replica. Il Re e la Regina continuano senza variazioni a mantenere fede ai loro impegni che spesso li vede l’una accanto all’altra. E tra la coppia non pare ci sia alcuna tensione.

Fonte: Getty Images

Insomma, la Casa Reale ha deciso di tacere, perché anche una smentita poteva sembrare come la conferma che qualcosa è davvero accaduto.

D’altro canto, un margine di dubbio che un fondo di verità ci sia in queste rivelazioni resta e questo proprio a causa del silenzio del Palazzo. Infatti, altre teste coronate che si sono trovate in situazioni simili a quelle di Letizia e Felipe hanno preferito intervenire direttamente. Questo è stato il caso di Alberto di Monaco che ha dichiarato in prima persona e più volte che tra lui e Charlene non c’è mai stata crisi. Oppure più recentemente il Principe Daniel di Svezia ha accettato di farsi intervistare per smentire categoricamente il tradimento ai danni di sua moglie Vittoria.