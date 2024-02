Fonte: IPA Letizia di Spagna, dal tailleur broccato alla giacca giallo limone: look sensazionali

Re Felipe VI ha lasciato il Palazzo e la moglie Letizia di Spagna per qualche giorno in solitaria. Nulla di preoccupante, s’intende: non è la prima volta che il Sovrano spagnolo decide di organizzare un piccolo break senza la consorte e anche stavolta per una ragione a lui particolarmente cara. Felipe è, infatti, un grande appassionato di sci ed è per questo motivo che è partito alla volta di Baqueira Beret nella Val d’Aran per praticare uno dei suoi sport preferiti.

Re Felipe di Spagna “lascia” Letizia

Una separazione momentanea quella tra Re Felipe e la sua Regina. Se la coppia Reale ha resistito finora al logorio del tempo (e dei gossip al vetriolo, come quello sul presunto tradimento di Letizia col cognato) è anche grazie all’abitudine – sacrosanta – di ritagliarsi degli spazi privati, continuando a coltivare le proprie passioni al di là degli “obblighi” coniugali.

Così il Sovrano spagnolo si è recato alla stazione di Baqueira Bereti nella Val d’Aran, lasciandosi alle spalle per qualche giorno la Zarzuela e gli impegni di Palazzo per dedicarsi a uno dei suoi sport preferiti, passione che – tra l’altro – ha trasmesso anche alle figlie Leonor e Sofia. La moglie Letizia, al contrario, non ama particolarmente la neve e il freddo, ragion per cui lascia sempre spazio al marito per dedicarsi allo sci senza troppi problemi.

A rivelare lo “scoop” – che, in verità, è oramai una sorta di consuetudine nella coppia Reale – è stato il quotidiano Segre che ha documentato il break invernale di Felipe: “Il Monarca è arrivato venerdì pomeriggio accompagnato da un gruppo di amici, proprio lo stesso giorno del suo ultimo soggiorno a Aran un anno fa, visto che nel 2023 venne anche il 17 febbraio, approfittando del fatto che non c’erano eventi ufficiali nella sua agenda. In entrambe le occasioni, Filippo VI si recò ad Aran senza la moglie, la regina Letizia, e le figlie Leonor e Sofía”.

Come ha trascorso il weekend senza Letizia

Stando a quanto riporta Hola, il Re si è concesso una succulenta cena a base di carne in compagnia di amici e altri sciatori del luogo che ormai frequenta da diverso tempo. Lasciata la moglie Letizia a Palazzo, Felipe ha trascorso tutto il sabato mattina a sciare, sostando poi nella proprietà ai piedi delle piste, chiamata La Pleta, che è di esclusiva proprietà dei Borbone dal 1984. L’ultima volta che vi si era recato risale allo scorso anno, dopo ben quattro anni di assenza da quello che, di fatto, rappresenta un luogo molto speciale per Felipe e la sua famiglia.

Sempre stando a quanto riportato da Segre, poi, Re Felipe ha colto l’occasione per cenare con i suoi compagni di sci al ristorante El Fogón del Valle de Vielha. Una bella sorpresa per i proprietari del locale che, sebbene avessero una prenotazione, non avevano idea che fosse a nome del Re di Spagna. Il Sovrano spagnolo è un grande appassionato di sci e quando ha l’opportunità di praticarlo si reca in una delle località del Paese, sempre affiancato da persone di fiducia.