Fonte: Getty Images Meghan Markle, i look inadatti in Nigeria contro l’etichetta reale

La fondazione benefica di Harry e Meghan Markle è stata catalogata come “fuorilegge“, dopo che si è perso misteriosamente nel nulla un assegno da 200 dollari, a causa di un disguido postale, stando a quanto riferito dallo staff dei Duchi del Sussex.

Harry e Meghan Markle, Archewell fuorilegge

Altri guai in vista dunque per Harry e Meghan Markle che appaiono sempre più incapaci di gestire i loro interessi da soli. Ogni loro progetto ha un risvolto negativo, per quanto alla fine guadagnino milioni. Come il caso dell’autobiografica del Principe, Spare, dove confessa di aver assunto droga e per queste dichiarazioni, fatte chiaramente per vedere più copie, rischia il visto americano perché non lo ha dichiarato in sede di colloquio quando ne ha fatto la richiesta.

Adesso i milioni per loro non dovrebbero c’entrare nulla, visto che si tratta della loro fondazione benefica, l’Archewell. Harry e Meghan sono riusciti persino a perdersi un assegno di 200 dollari, che per loro e per la loro associazione è un ammontare insignificante, e hanno fatto scattare l’etichettatura di insolvenza. Se non è trascuratezza o incapacità manageriale questa?

I responsabili che dovevano preparare la documentazione scaricano la colpa alle poste americane. I documenti sono arrivati, ma l’assegna si è smarrito in non si sa quale ufficio postale.

Harry e Meghan Markle insolventi, cosa è successo

Vediamo cosa è successo nel dettaglio. La questione ha inizio il 3 maggio quando viene notificato ai Duchi del Sussex che la loro fondazione è stata etichettata come insolvente e quindi come fuorilegge dal Registro delle beneficenze e delle raccolte fondi della California, perché non ha presentato per tempo la documentazione richiesta, riguardanti i rapporti annuali e le spese.

Di conseguenza, non può erogare fondi e la sua registrazione può essere perfino “sospesa o revocata“. Stando a quanto riferito dai responsabili dell’Archewell, in realtà, la documentazione è stata regolarmente inviata e l’assegno di 200 dollari che non si trova deve essere andato perduto durante la spedizione. Dunque, vanno sapere dalla associazione di Harry e Meghan che “il problema è in via di risoluzione”.

Una volta chiarita la situazione e fatti pervenire documenti e soldi richiesti, l’Archewell dovrebbe cavarsela con il pagamento di una penale.

Harry e Meghan Markle, la solita pessima figura

Certamente, un disguido può capitare a tutti. Ma è anche vero che Harry e Meghan sono spesso protagonisti di questi inconvenienti seccanti che fanno dei Duchi del Sussex degli sprovveduti. Possibile che non riescano a trovare persone competenti che lavorino per loro.

Le malelingue sostengono che chi è veramente valido non voglia mettersi alle loro dipendenze. Quelli che ci hanno provato sono scappati e hanno persino manifestato pubblicamente i patimenti che hanno dovuto subire. Non proprio una buona pubblicità.

Harry e Meghan erano tornati trionfanti in California dal loro viaggio in Nigeria dove hanno voluto fare i “royal” di loro stessi, per poi precipitare in un errore così grossolano. C’è da chiedersi perché la loro associazione non abbia pagato tramite bonifico i 200 dollari, preferendo inviarmi per posta con tutte le incognite che si possono essere.