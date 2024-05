Kate Middleton, ultime notizie: il ruolo fondamentale della tata con Charlotte, Louis e George

Fonte: IPA Kate Middleton e il Principe Louis

Kate Middleton e il Principe William, in questo momento delicato per il Regno, in cui le condizioni di salute della Principessa del Galles sono sotto l’osservazione del Regno, possono contare su un aiuto fondamentale. Per quanto riguarda la cura e la gestione dei loro tre figli, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis, tutta la loro fiducia è nelle mano della tata Maria Teresa Borrallo. La donna lavora con la famiglia reale da quando George, il più grande dei tre, aveva otto mesi, dal 2014. Ora sono passati dieci anni e il suo ruolo è ancora fondamentale.

Tata Maria, l’aiuto fondamentale per Kate

Serve organizzazione, passione e tanta professionalità per essere la tata dei piccoli del Regno. Tata Maria Borrallo ne è un esempio. In un momento delicato per il Principe William e la Principessa del Galles, intenti a mantenere gli impegni pubblici anche con la lotta contro il cancro di Kate, tata Maria mantiene anche dopo dieci anni “di servizio” un ruolo fondamentale nella crescita dei piccoli di casa, i Principi George e Louis e la Principessa Charlotte.

Anche se i bambini sono ora a scuola per gran parte della settimana nella prestigiosa Lambrook del Berkshire, c’è ancora molto da fare con i giovani reali fuori dall’orario scolastico. Sono finiti i tempi del cambio del pannolino e dello svezzamento. Maria ora gestisce le sue giornate destreggiandosi tra le attività dei tre e gli orari dei compiti.

Ma attenzione: Maria non si è certo improvvisata nel ruolo di baby sitter. Anzi, la sua professionalità viene da un lungo periodo di studio. Le chiamano Norlander, le tate che si sono formate al Norland College. Hanno le bombette e le divise color crema e sono famose in tutto il Regno. In particolare la signora Maria Teresa Turrion Borrallo, spagnola, 48 anni, che bada ai royal babies britannici è diplomata a questa scuola.

Il ruolo della tata con George, Louis e Charlotte

“Il ruolo di una tata Norland cambia man mano che il suo carico aumenta, anche se non diventi meno occupato!” ha rivelato una fonte vicina alla Tata Maria e al Norland College. “Con i bambini a scuola durante la giornata è necessario organizzare i ritiri scolastici e pianificare la logistica dei diversi orari di ritiro dovuti agli sport e ai club del doposcuola. L’organizzazione è fondamentale per fare in modo che ogni bambino abbia una colazione abbondante, alimentandolo per una giornata impegnativa a scuola. E ricordandosi di mandare i bambini a scuola ogni giorno con la giusta uniforme o kit sportivo”.

“I bambini di questa età crescono rapidamente e attraverseranno improvvisi scatti di crescita. Il lavoro di una tata è quello di assicurarsi che tutti i vestiti e le scarpe si adattino correttamente e siano etichettati di conseguenza – le nostre lezioni di cucito al college trattano questo. Pianificare pasti serali nutrizionali per soddisfare i bambini affamati è una parte importante del nostro ruolo. Collaborare con i menu scolastici e pianificare in anticipo per assicurarsi che non mangino torta di pesce a pranzo e cena.”

Il lavoro consiste nel prendersi cura di ogni bambino come individuo e questo approccio influenza il programma quotidiano, rivela Louenna. “Ogni bambino ha caratteri e personalità individuali e come tata il nostro compito è pianificare attività che coinvolgano i nostri piccoli”, spiega. “Potrebbe trattarsi di sfogarsi giocando a calcio o avviando un’attività artistica. Ci si aspetta che una tata sostenga ogni bambino con i compiti e li renda il più divertenti e interessanti possibile. A seconda di come ogni singolo bambino impara, potremmo allestire una postazione per i compiti in giardino o in uno studio al chiuso, per fermare la noia. e la resistenza si inserisce”.