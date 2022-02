Harry costretto a tornare con Meghan Markle: non c’è posto per lui nella Monarchia

Meghan Markle seduce in rosso con spacco e scollatura da urlo

Harry e Meghan Markle sono sul punto di divorziare. Le ultime indiscrezioni dicono di sì, ma stando ai programmi ufficiali di Buckingham Palace è no. Infatti, non c’è più posto per il Principe nella Famiglia Reale e se perdesse anche sua moglie, cosa potrebbe fare? Tornare a Londra dove ormai non ha più un ruolo? Restare negli Usa dove ancora non ha trovato una sua dimensione?

Meghan e Harry, a che punto è il divorzio

Qualche giorno fa il Daily Mail sosteneva che una volta diventato Re, Carlo avrebbe fatto di tutto per riallacciare i rapporti con suo figlio Harry e che aveva già pronto per lui un incarico nella Monarchia, ma pare che al Duca del Sussex sia riservato solo un ruolo minore, accompagnato o meno da Meghan Markle. Forse per questi motivi Harry e Meghan rivedranno le loro posizioni su crisi e divorzio.

Harry, il Palazzo lo esclude dal Giubileo di Platino

Nel frattempo il Palazzo sta organizzando il Giubileo di Platino per i 70 anni della Regina Elisabetta, ancora positiva al Covid e costretta a cancellare tutti gli incontri virtuali perché presenta sintomi simili al raffreddore. La Famiglia Reale è coinvolta in prima persona nei festeggiamenti in onore di Sua Maestà. Ma il programma coinvolge solo Carlo, Camilla, William, Kate Middleton, Sophie del Wessex ed Edoardo. In pratica, i membri senior rimasti al loro posto, accanto alla Regina, che non sono stati travolti da scandali vari. Anche se il Principe del Galles sta rischiando grosso.

Così, stando al Daily Mail, la Famiglia Reale si appresta a una serie di viaggi di Stato in rappresentanza di Elisabetta. William e Kate Middleton andranno in Belize, Giamaica e Bahamas. Mentre Carlo e Camilla andranno in Irlanda. Sono previsti altri tour all’estero. Nei piani originali a svolgerli ci sarebbero stati anche Meghan e Harry, ma dato che hanno rinunciato al loro ruolo a Corte, sono stati sostituiti dai Wessex.

Pensare che l’ultima visita reale ufficiale in Belize, Bahamas e Giamaica, è stata fatta dal Principe Harry nel 2012 in occasione del Giubileo di diamante della regina.

Kate Middleton e William, il tour in Belize, Giamaica e Bahamas

William e Kate inizieranno il loro tour reale in Belize, dove visiteranno i siti storici dei Maya e celebreranno la ricca cultura della comunità Garifuna, oltre ad esplorare la biodiversità del Paese. l Duca e la Duchessa si recheranno quindi in Giamaica, dove la loro visita includerà la Jamaican Defence Force e la celebrazione dell’eredità di Bob Marley e di altri musicisti giamaicani rivoluzionari. La visita di William e Kate si concluderà alle Bahamas, dove trascorreranno del tempo con le comunità di diverse isole.

Mentre Meghan e Harry se ne staranno a casa. Il Principe dovrebbe tornare a Londra ma probabilmente sarà senza moglie, che non ha intenzione di rimettere piede in Gran Bretagna, e senza figli dopo le polemiche sfociate in una battaglia legale per la sicurezza.

Dunque, la visita di Eugenia di York a Los Angeles durante la quale Harry sembrava rapito dalla cugina pare non abbia sortito alcun effetto, almeno per il momento.