Divorzio Meghan Markle e Harry, pronto un posto per lui a Palazzo

Le voci di divorzio tra Meghan Markle e Harry non si placano. E si aggiungono indiscrezioni sul futuro del Principe che Carlo vorrebbe al suo fianco quando diventerà Re.

Harry, pronto il suo ritorno a Palazzo

Secondo quanto sostiene l’esperta in questioni reali, Christine Ross, Carlo non ha intenzione di rinunciare a suo figlio quando salirà al trono e lo vorrebbe di nuovo a Palazzo, anche in un ruolo di secondo piano, ma certo non vuole perdere il legame con Harry e trova fondamentale la sua presenza a Palazzo.

I piani del Principe del Galles però trovano un ostacolo in Meghan Markle. Infatti, la Sussex non ha alcuna intenzione di tornare in Gran Bretagna, pare non accompagnerà nemmeno il marito per il Giubileo della Regina. Le soluzioni che si presentano sono due: o Harry e Meghan sono davvero in procinto di lasciarsi oppure si adegueranno a mantenere una relazione a distanza, lui a Londra ad occuparsi della Corona, lei in USA dove intendere intraprendere la carriera politica.

Meghan Markle e Harry in crisi

Gli ultimi segnali però sembrano mostrare come più probabile la via del divorzio. L’assenza di Meghan al Super Bowls, Harry che s’incontra da solo con sua cugina Eugenia di York, le parole di Thomas Markle indicano che c’è crisi nella coppia. Ovviamente i diretti interessati non hanno fatto alcuna dichiarazione, ma a dir la verità non si mostrano in pubblico insieme dallo scorso anno e l’ultima foto condivisa è la cartolina di Natale dove hanno mostrato per la prima volta la piccola Lilibet.

Meghan poi rappresenterebbe un ulteriore problema al ritorno di Harry a Palazzo quando Carlo sarà Re, non solo perché non ha intenzione di vivere a Londra, ma anche perché pare che Camilla non la sopporti e non si fidi di lei.

Meghan Markle, Camilla non si fida

Quando Carlo sarà Re, Camilla sarà la Regina consorte – su questo Elisabetta è stata molto chiara – e di certo imporrà la sua volontà nei confronti di Meghan. Tom Power sul Sun ha sottolineato come la Duchessa di Cornovaglia sospetti della Markle. “Fina dall’inizio Camilla era sospettosa dell’avventuriera di Los Angeles“. Le due donne non si sono mai sopportate, secondo l’esperto.

Camilla pare non aver mai perdonato quanto Meghan e Harry hanno fatto a Carlo durante l’intervista a Oprah Winfrey quando lo hanno umiliato pubblicamente. Power sostiene che la Duchessa di Cornovaglia consideri Meghan “una piantagrane egoista le cui buffonate finiscono sempre in lacrime”.

A questa diffidenza iniziale, va aggiunta la totale indifferenza dei Sussex quando Elisabetta ha riconosciuto Camilla come futura Regina consorte. Pare che da Harry e Meghan non sia arrivata nemmeno una parola di congratulazioni. Il loro atteggiamento non ha fatto altro che inasprire i contrasti.

È evidente quindi che Camilla sia favorevole al divorzio di Harry e Meghan e che anzi spinga il tal senso per favorire il ritorno del Principe che renderebbe felicissimo Carlo.