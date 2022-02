Meghan Markle finalmente a cena con Harry, ma lui guarda un’altra

Meghan Markle seduce in rosso con spacco e scollatura da urlo

Meghan Markle si è fatta vedere nuovamente in compagnia di Harry dopo ben 104 giorni di assenza. L’occasione è del tutto eccezionale, infatti la coppia è stata paparazzata a cena in compagnia della Principessa Eugenia di York e di suo marito Jack Brooksbank.

Meghan Markle, a cena con Harry ed Eugenia di York

Dunque, nessun evento glamour ha fatto riunire Harry e Meghan Markle, né qualche impegno milionario, ma una cena intima e privata alla presenza di un membro della Famiglia Reale britannica, ossia la cugina di Harry, Eugenia.

I due era stati fotografati insieme mentre assistevano al Super Bowls. L’assenza di Meghan aveva profondamente insospettito tutti, tanto che le voci di una crisi tra lei e Harry si erano fatte sempre più insistenti, alimentate anche dalle dichiarazioni del padre di lei, Thomas Markle. Poi c’erano state le dichiarazioni dei legali del Principe in cui si apprendeva che Harry aveva deciso di rinnovare il contratto di affitto per Frogmore Cottage a Windsor. Tutto faceva pensare a un ritorno imminente in Gran Bretagna del secondogenito di Carlo e Diana, ovviamente senza Meghan che non ha intenzione di rimettere piede nel regno di Elisabetta.

Dunque, la cena a quattro in un ristorante esclusivo di Santa Barbara, vicino alla villa dei Sussex, dovrebbe bastare per mettere a tacere i rumors di divorzio che pendono su Harry e Meghan. In effetti, le due coppie sembrano divertirsi piacevolmente, parlano tra loro, ridono. Nessuna tensione, nessun gesto irritato, Harry, Meghan, Eugenia e Jack appaiono perfettamente a loro agio, come se nulla fosse accaduto tra i Sussex e la Famiglia Reale.

Harry non considera Meghan: occhi solo per Eugenia

D’altro canto, dalle foto paparazzate della serata è altrettanto innegabile che Harry sembra molto più interessato a sua cugina Eugenia che a sua moglie Meghan. Mentre non ci sono prove che il Principe e la Markle si scambino qualche tenerezza, come erano soliti fare ogni volta che andavano in missione per conto di Sua Maestà suscitando non poche critiche. In altri termini, questa volta manca la dolcezza e la sintonia cui i Sussex ci hanno abituati. Per contro, Harry sembra davvero rapito da Eugenia, la ascolta con tale attenzione che pare che a tavola ci siano solo loro due.

La stessa complicità si era rivelata quando il Principe e sua cugina sono stati fotografati insieme allo stadio. In quell’occasione Meghan era assente e non c’era neppure Jack Brooksbank, tanto che si pensava che Eugenia fosse andata da sola negli Usa. In effetti Harry e la Principessa di York sono da sempre molto uniti, Kate Middleton era riuscita a sostituirla per qualche tempo, ma da quando Harry e William hanno litigato, anche la Duchessa di Cambridge non ha più alcuna influenza sul cognato. L’unica della Famiglia Reale che gli è ancora veramente amica è Eugenia.

Meghan e Harry, l’ombra del divorzio

È probabile che quest’ultima stia aiutando Harry nei preparativi per il suo rientro a Londra in occasione del Giubileo di platino di Elisabetta. Il Principe sarà probabilmente solo. Sicuramente non ci saranno Archie e Lilibet, dopo che è stata negata ai Sussex la protezione della polizia britannica, una vendetta che la coppia si è presa, ingiustamente, contro la Regina. Tutte tensioni che pare si siano logorando anche il rapporto tra Harry e Meghan e l’ombra del divorzio si allunga.