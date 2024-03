Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

Una cena in un posto speciale per dimenticare le tensioni del momento e ritrovare la magia di un tempo: il Principe Harry e Meghan Markle hanno cenato alla Soho House di Austin in Texas. A molti – se non a tutti – questo luogo può non dire molto, ma gli appassionati di Royal sanno molto bene che nella sede londinese della catena si è tenuto il primissimo appuntamento della coppia nel lontano 2016.

Harry e Meghan Markle, la cena dal significato segreto

Qualcuno ricorda il primo appuntamento del Duca e della Duchessa di Sussex? Si sono incontrati nella filiale londinese di Soho House, per poi tornarci il giorno successivo per un secondo appuntamento. Proprio così: tra il Principe Harry e Meghan Markle è stato un colpo di fulmine. E ora sono tornati nella filiale di Austin, dove, secondo le indiscrezioni, sono apparsi “felici e di ottimo umore”. Una date-night in piena regola, in cui il Principe Harry si è persino lasciato un po’ andare.

Stando a quanto riportato da una fonte a People, la coppia ha mantenuto la massima discrezione per tutta la sera: felici e gioiosi, lontano da tutto e da occhi indiscreti, in particolare dopo che le luci dei riflettori sono puntati sul Palazzo dopo l’annuncio della diagnosi di Re Carlo e la lunga convalescenza di Kate Middleton, apparsa in pubblico per la prima volta pochi giorni fa, immortalata insieme a mamma Carole in auto.

Il primo appuntamento di Harry e Meghan Markle

Nonostante oggi non siano più amati come un tempo, la storia tra Harry e Meghan Markle ha riscosso un successo planetario. Lei (oggi ex) attrice, lui Principe: come nelle favole, alla fine la coppia ha dimostrato di saper resistere a tutto, persino alle voci di un presunto e imminente divorzio, che oggi nessuno ricorda più. O quasi. Anche perché nel 2016 è avvenuto il primo appuntamento della coppia: si sono incontrati a luglio nel club esclusivo Soho House, gestito dall’amico della Duchessa, Markus Anderson. Ben due i Cupidi della storia d’amore: Misha Nonoo e Violet von Westenholz.

Le voci sul ritorno a Londra

L’incontro felice di Harry e Meghan Markle ci dice molto: il loro legame non è più incrinato come un tempo (ammesso che lo sia mai stato). Sì, la coppia ha scelto di valutare due percorsi professionali distinti e separati, ma è anche vero che hanno faticato ad affermarsi in America, e non hanno nemmeno ottenuto il successo sperato. A questo punto, considerando le condizioni di salute del Re, è ragionevole pensare a un loro ritorno a Londra?

In realtà, Harry si è messo a disposizione della Famiglia Reale: un ritorno all’ovile, tuttavia, è da escludersi, soprattutto perché a non essere d’accordo è William. Il rapporto tra fratelli è più gelido che mai, e le dichiarazioni di Harry hanno solamente peggiorato le crepe e le fratture. C’è poi un altro fattore da non sottovalutare: il gradimento del pubblico inglese nei confronti della coppia è ormai ai minimi storici. Stando al Telegraph, la coppia ha scelto uno spin doctor inglese. L’esperto riuscirà a placare le acque e migliorare l’immagine del Duca e della Duchessa di Sussex?