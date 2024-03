Fonte: IPA Principe Harry

Il legame tra Re Carlo e il Principe Harry è più teso che mai. Da quando il Re ha rivelato la diagnosi di cancro, il Principe è tornato a Londra per circa 26 ore, ma non si è trattenuto oltre, su volere proprio del Palazzo. Ora, stando alle ultime indiscrezioni, Harry potrebbe non essere incluso nel testamento: a spingere per questa decisione sono il Principe William e la Regina Camilla. Ma procediamo per punti.

Re Carlo non è obbligato a includere Harry nel testamento

Re Carlo si è sottoposto al trattamento per il cancro: le condizioni di salute del Re sono positive, ma intanto è già tutto pronto per l’Operazione Menai Bridge, il nome in codice legato ai piani del funerale dell’attuale Re d’Inghilterra. Prassi, formalità, ovviamente: anche per la Regina Elisabetta, il piano London Bridge è stato programmato molti anni prima rispetto all’effettiva scomparsa. C’è un’altra questione delicata, però, che il Re deve valutare, ovvero il testamento.

Secondo quanto riportato da In Touch, il Re non è in alcun modo obbligato a includere il Principe Harry nel testamento, non dopo l’amaro allontanamento. Anche perché, al netto della situazione attuale, padre e figlio non si parlavano da mesi, dopo la pubblicazione del libro di memorie – Spare – e le recenti dichiarazioni del Duca di Sussex. Il Re, prima di condividere il comunicato ufficiale riguardo al suo stato di salute, ha informato William e Harry del cancro: quest’ultimo non ci ha pensato un secondo e si è imbarcato su un volo notturno per Londra.

Eppure, ciò non è bastato: Carlo e Harry si sono visti per circa 45 minuti, prima del ritorno in California del Principe, su richiesta del Palazzo. Al momento, il Re si sentirebbe sotto pressione, in particolare per una tematica delicata, ovvero il testamento. Sarebbe incoraggiato dal figlio William a prendere questa decisione tanto drastica. “Carlo non è obbligato a lasciare nulla a Harry, e Camilla e William lo stanno esortando a non farlo: vedono i Sussex come avidi cercatori di fama di cui non ci si può fidare”.

La preoccupazione di Kate Middleton e William

Il Principe del Galles sarebbe dunque concorde sull’escludere il fratello Harry dal testamento. E non solo: avrebbe trovato due valide alleate per sostenere la propria battaglia, ovvero la Regina Camilla e la Principessa Kate. Proprio quest’ultima è assente dalla scena pubblica da ormai due mesi: l’ultima apparizione risale alla messa di Natale, il 25 dicembre. Dopo essersi sottoposta a un intervento all’addome, la Middleton si è presa una lunga pausa per riposarsi, ma la sua scelta ha scatenato diverse teorie del complotto.

Gli sforzi del Principe Harry per riavvicinarsi al padre Carlo, in ogni caso, sono stati vani. Per lui non c’è spazio a Corte, e non tornerà ai doveri Reali nemmeno in situazioni di emergenza, essendo stato escluso dai piani. Nel testamento, invece, sarebbero stati inclusi il Principe William, così come i figli, i Principini George e Louis e la Principessa Charlotte. Solamente ora, Harry inizia a comprendere gli effetti negativi e i costi della sua rinuncia.