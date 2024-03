Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: pronto a richiamare Harry

La situazione per la Monarchia è davvero difficile: Carlo pensa seriamente di richiamare Harry ai doveri di Corte. Ma William non è d'accordo

Carlo prosegue le cure contro il tumore ma la situazione è davvero delicata e lo stesso Re ne è consapevole. Per questo non vuole lasciare nulla al caso e sta pianificando tutto in modo da rafforzare la Monarchia in un momento in cui la dinastia dei Windsor sembra a rischio. Addirittura, se necessario, sarebbe pronto a richiamare Harry a Londra.

Carlo, il momento è davvero difficile

Questa settimana è stata molto difficile per la Monarchia inglese, tra pettegolezzi feroci, imprevisti dell’ultima ora inquietanti e improrogabili impegni di Corte. Persino Camilla, di solito granitica, non è riuscita a trattenere le lacrime in pubblico durante la cerimonia in memoria di Costantino di Grecia. Ma la commozione della Regina consorte è stata interpretata in realtà come un attimo di debolezza dovuta alla situazione di forte stress che sta vivendo. Infondo Carlo è per lei prima di tutto suo marito.

Che la Corona sia in un periodo complesso, è evidente dal fatto che è stato richiamato in servizio persino il Principe Andrea e che gli hanno permesso di arrivare alla funzione nella cappella di San Giorgio con Sarah Ferguson. Certo, si trattava di una cerimonia di famiglia che non aveva implicazioni istituzionali, ma non era scontato che il Principe vi potesse prendere parte.

Il Re sta prendendo provvedimenti per ogni tipo di scenario, compreso quello peggiore, ossia che il cancro se lo porti via anzi tempo. È tutto pronto anche per il suo funerale e per i giorni successivi alla sua morte.

Inoltre, Carlo ha definito i piani della successione. Ovviamente sul trono gli succederà William. Ma fonti vicine a Palazzo avevano fatto sapere che Harry non avrà alcun ruolo dopo la morte del padre all’interno della Monarchia.

Carlo richiama Harry

Ma le cose stanno diversamente adesso che è ancora vivo. Infatti, pare che Carlo stia pensando seriamente di richiamare a Londra Harry. Una decisione difficile da prendere, anche perché il Duca del Sussex non è ben visto da nessuno a Corte, soprattutto da suo fratello William che non vuole avere più niente a che fare con lui. È infatti da almeno un anno che i due non si parlano.

Malgrado ciò, i membri della Famiglia Reale sono così oberati di lavoro che Carlo è seriamente tentato di richiamare a Corte proprio Harry per affidargli alcuni incarichi ufficiali, in modo da alleggerire il carico a William. Forse il Sovrano vede il primogenito già in difficoltà e l’unica soluzione possibile ad oggi è richiamare Harry in servizio. Il Duca del Sussex infatti, pur non essendo più attivo, resta un membro senior della Famiglia Reale e un consigliere di Stato, dunque è in grado di intervenire e di svolgere alcuni compito quando il Re non è in grado di farlo.

Naturalmente Carlo è anche consapevole del fatto che Harry non è propriamente affidabile, tanto che il suo comportamento potrebbe essere perfino controproducente per la Monarchia. Senza contare che non è chiaro come William la prenderebbe nel vedersi tornare a Londra il fratello reietto.