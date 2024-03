Camilla si tradisce e cede alle lacrime durante la commemorazione per Costantino di Grecia: cresce la preoccupazione per Carlo

Il cancro di Carlo preoccupa sempre più. Anche se Buckingham Palace e il Re cercano di rassicurare i sudditi con messaggi positivi e di speranza in una guarigione, sono molti i segnali che lasciano pensare al peggio. La stessa Camilla si sarebbe tradita con un gesto che sembrava quello dell’asciugarsi le lacrime.

Certo, la circostanza non era delle più felici, dato che si trattava della cerimonia di commemorazione di Costantino di Grecia, scomparso l’anno scorso. Ma il momento in cui è avvenuto il fatto, lascia perplessi. A ciò si aggiungano alcune considerazioni da parte importanti esperti britannici in questioni reali che parlano del pericolo di una crisi dei Windsor.

Camilla si asciuga le lacrime in pubblico

Carlo cerca di apparire il più possibile in pubblico e si sforza di sorridere, anche se il Palazzo ha già definito il piano per il suo funerale e per la successione al trono, dove Harry è stato escluso da qualsiasi incarico attivo all’interno della Monarchia, per altro ha anche perso definitivamente la scorta della polizia.

Camilla dal canto suo sta portando avanti molti dei doveri della Corona. Ha fatto lei gli onori di casa, conducendo la Famiglia Reale nella Cappella di San Giorgio a Windsor. La Regina consorte sembrava sorridente all’esterno della chiesa, ma durante la funzione per Costantino di Grecia si è lasciata andare alla commozione. Ma è il momento che ha colpito.

Infatti Camilla è parsa asciugarsi le lacrime dal viso mentre Pavlov di Grecia ha letto un discorso in memoria di suo padre, sostituendo William che all’ultimo non ha partecipato per “motivi personali”. L’intervento è stato così toccante che la Regina non ha trattenuto le lacrime, probabilmente pensando alla situazione che sta vivendo con Carlo malato di cancro.

Fonte: Getty Images

I Windsor sono in crisi

Intanto il corrispondete reale Richard Kay ha osservato che i Windsor non sono mai stati così in crisi come in questo momento. Il Re malato di cancro, Kate Middleton, la Principessa del Galles, in convalescenza per mesi, Harry fuori giochi e William che viene bersagliato anche con accuse pesanti, come quella di violenza domestica.

Inoltre, un altro segno che la Famiglia Reale sia in crisi, come osserva l’esperto01, è la partecipazione del Principe Andrea e addirittura di Sarah Ferguson. Evidentemente la Corte aveva bisogno di blasoni per sostenere l’impegno. Infatti, si sarebbe trovata troppo sguarnita di fronte alle altre Famiglie Reali.