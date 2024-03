Camilla ha deciso di prendersi una settimana di riposo, lontana dagli impegni di Corte perché esausta. Ma si teme che questa sia solo una scusa e che in verità si è presa una pausa per stare il più possibile con Carlo che ha un cancro.

Camilla vuole stare con Carlo il più possibile

Camilla è esausta, ha lavorato troppo in queste ultime settimane per sostituire suo marito Carlo che si sta curando per un cancro. Se ci fosse stata la Regina Elisabetta, una cosa di questo tipo non sarebbe mai accaduta. Per la grande Sovrana la Monarchia veniva prima di tutto, prima degli affetti personali, prima di ogni tipo di malessere. Elisabetta non ha mai interrotto il suo lavoro, nemmeno durante l’ultimo ricovero in ospedale di suo marito Filippo, nemmeno quando lei stessa era malata e prossima alla morte.

Camilla invece messa alla prova non resiste e ha bisogno di riposo in un momento molto delicato per la Monarchia, con il Re malato, Kate Middleton in convalescenza, William che deve badare a moglie, figli e alla Corona. E così la Corte si riduce alla Principessa Anna e al Principe Edoardo almeno per una settimana.

Un comportamento che è stato giudicato avventato da parte della Regina consorte, ma che forse nasconde un’altra verità. Potrebbe infatti dipendere dalla volontà di Camilla di stare il più vicino possibile a Carlo ora che è malato. I due sono molto legati e lei lo ha assistito e accompagnato dappertutto, anche in ospedale. È stata lontana da lui solo quando trattenuta a Londra per impegni legati alla Monarchia.

È dunque altamente probabile che la pausa richiesta dalla Regina consorte dipenda solo in parte dal bisogno di riposarsi. Ma nel profondo nasca dall’esigenza di stare accanto a Carlo e di condividere con lui il più possibile della sua battaglia contro il cancro. Se confermato, questo significherebbe che le condizioni di salute del Re sono particolarmente critiche, come ormai da tempo si sospetta.

Harry, la crudeltà verso Carlo

Intanto, un altro capitolo della saga Carlo-Harry si è aperto. La scorsa settimana infatti il Duca del Sussex ha perso la causa contro il ministero dell’Interno. Il tribunale dell’Alta Corte gli ha negato la protezione della polizia.

Harry è andato su tutte le furie per questo verdetto, sostenendo che la sua vita – e quella della sua famiglia – è a rischio, come quella di Diana. Ergo, Harry ha deciso che i suoi figli Archie e Lilibet non metteranno mai più piede in Gran Bretagna, a meno che riesca a vincere il ricorso e a ottenere la protezione della polizia. Ciò significa che Carlo non vedrà più i suoi nipotini, perché è impensabile che il Re d’Inghilterra vada negli Usa per motivi personali, al di là delle sue attuali condizioni di salute.