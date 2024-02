Fonte: Getty Images Harry

Niente scorta per Harry che si è visto rigettare il ricorso dall’Alta Corte di Londra. Ovviamente il Principe è andato su tutte le furie e ha perfino minacciato chi gli ha negato protezione. Ma oltre il danno, c’è anche la beffa. Infatti, potrebbe essere costretto a pagare tutte le spese legali che ammonterebbero a 1 milione di sterline. E in tutto questo Meghan Markle se ne lava le mani.

Harry, negata la scorta della polizia

Harry dunque non ha diritto alla scorta di polizia automatica quando si trova in Gran Bretagna. Lo ha confermato un giudice dell’Alta Corte di Londra, rigettando il ricorso presentato dagli avvocati del Duca del Sussex contro il Ministero degli Interni. In quanto non è più un membro attivo della Famiglia Reale, non ha più diritto alla protezione della polizia, scorta pagata per altro dai sudditi britannici.

Pare che Harry non poteva credere al verdetto a lui sfavorevole, considerandolo come un’assurdità, perché mette a rischio la sua persona e quella di Meghan e dei suoi due figli Archie e Lilibet. Ma questo è quanto e pare che non ci sia più nulla da fare per il secondogenito di Carlo. Infatti, il verdetto segue a una pronuncia giudiziaria precedente, che aveva negato a Harry anche la possibilità di pagare di tasca sua la polizia per garantirsi “la sicurezza familiare” in patria.

Harry furioso: “Voglio sapere chi è stato”

Quando le cose si mettono male, Harry reagisce sempre allo stesso modo. Ormai è da quattro anni che lo vediamo, ossia da quando ha lasciato Londra, la Corona e il protocollo di Palazzo. Il Duca del Sussex protesta, batte i pugni, punta il dito e recita la parte della vittima che tanto gli riesce bene.

Così, si mette sullo stesso piano di sua madre Diana e dice che potrebbe finire male come lei. E poi mosso dall’ira minaccia e vuole sapere chi ha osato negargli la scorta, vuole nome e cognome. “Voglio sapere chi è stato“, pare abbia tuonato Harry, riferendosi a chi nel governo è stato responsabile di quella decisione che lo mette in pericolo. Ci mancava solo che dicesse: “Lei non sa chi sono io”.

Harry costretto a pagare 1 milione di sterline

Insomma, ancora una volta è andato il scena il melodramma e ancora una volta Harry ha fallito ed è passato dalla parte del torno. Nessuno più sembra dare ascolto alle sue ragioni.

A tutto ciò si aggiunge un altro tasto dolente. Il ricorso di Harry è stato rigettato. Il Duca del Sussex ha perso in tribunale e pertanto potrebbe essere costretto a pagare tutte le spese processuali. Pertanto, al conto dei suoi avvocati potrebbero aggiungersi 407.000 sterline che il ministero degli Interni avrebbe speso per la causa intentata dal secondogenito del Re che si ritroverebbe a pagare circa 1 milione di sterline.

Meghan Markle lascia solo Harry

In tutto questo Meghan Markle si è completamente defilata, lasciando solo il maritino a sbrigare le pratiche legali. Infatti, a lei proprio non interessa minimamente la faccenda, tanto rimetterà mai più piede in Gran Bretagna. Cinicamente, è probabile che non parteciperà nemmeno ai funerali di Carlo, quando sarà.

Fonte: Getty Images

La Duchessa del Sussex è concentrata solo sulla sua nuova carriera, nel tentativo di sfondare con l’ultima serie di podcast per la quale ha siglato un contratto milionario. Lei sì che porta a casa i soldi, anziché gettarli al vento con cause già perse in partenza.

Per non scontentare la moglie, Harry cerca allora di correre ai ripari ed eccolo ricomparire nelle vesti di benefattore a sostegno di un’associazione che si occupa di bambini.