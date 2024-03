La Regina Camilla è stanca e si ferma: nuovi guai per la Corona inglese

Fonte: IPA Regina Camilla

Non c’è pace per i Windsor. Dopo il cancro di Re Carlo e la misteriosa operazione all’addome di Kate Middleton, ora si ferma pure Camilla. Nell’ultimo periodo la Regina si è data molto da fare, presenziando ai più disparati eventi e portando a termine tutti gli impegni ufficiali in sostituzione del marito e della nuora. Ora però è esausta e ha deciso di fermarsi: la 76enne si prenderà un periodo di pausa, concedendosi una breve vacanza al caldo (la location è top secret).

Una pausa per la Regina Camilla

La Regina Camilla è sfinita, provata dai numerosi incarichi di queste settimane. Il suo ufficio ha annunciato che si prenderà una pausa per riposare. Dopo il ricovero di Re Carlo si è sottoposta a un vero e proprio tour de force di lavoro culminato qualche giorno fa con l’incontro con la First Lady ucraina, Olena Zelenska, a Clarence House.

Sempre Camilla, poi, ha avuto l’onore e l’onere di accogliere i reali d’Europa a Windsor, dai Borbone di Spagna a quelli di Danimarca, e pure Noor di Giordania per il grande raduno degli ex reali di Grecia per ricordare l’ex re Costantino II scomparso un anno fa. Alla cerimonia doveva presenziare anche William, che all’ultimo ha dato forfait per motivi personali.

Camilla resterà fuori da riflettori fino all’11 marzo. “Ha trovato risorse che neppure immaginava, è contenta della risposta dei sudditi. È robusta, positiva e determinata e il re è contento che lo show continui grazie a Camilla e alla famiglia”, hanno spiegato fonti di Palazzo al Times. La Regina ricaricherà le pile per poi riapparire in pubblico più forte di prima: “È assolutamente pronta a fare tutto il necessario per la sua famiglia”.

E a quanto pare all’orizzonte c’è già un impegno importante: un viaggio, per Re Carlo e la Regina Camilla, in Oceania. Pare che entro la fine del 2024 la coppia farà tappa in Australia e in Nuova Zelanda.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha infatti rivelato: “L’Australia si sta preparando per una possibile visita di Sua Maestà entro la fine dell’anno. Il Re ha mostrato la sua compassione per gli australiani colpiti dai recenti disastri naturali, proprio come gli australiani hanno mostrato compassione e sostegno al Re dopo la sua diagnosi di cancro”.

Buckingham Palace non ha confermato i piani, ma fonti reali hanno assicurato al Mirror che il viaggio probabilmente avverrà ad ottobre.

La Royal Family in difficoltà

Tra la stanchezza di Camilla e i problemi di salute di Carlo e Kate, gli altri membri della Royal Family devono fare i conti con una mole di lavoro sempre più grande e impegnativa.

Ora è tutto nelle mani di William, tornato ai suoi doveri dopo una breve pausa per stare accanto alla moglie, della Principessa Anna e dei Duchi di Edimburgo, Edoardo e Sophie.

Il ritorno della Middleton in pubblico non è previsto prima di Pasqua: Kensigton Palace ha però assicurato che la Principessa del Galles sta bene e che la convalescenza sta procedendo nel migliore dei modi.