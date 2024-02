Re Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: Harry e William a confronto

Re Carlo III ha partecipato domenica 18 febbraio a una funzione religiosa nella sua residenza di campagna di Sandringham. Il Re continua a ricevere cure per un cancro, la cui natura non è stata ancora specificata. Il monarca 75enne ha salutato alcune persone e curiosi prima di essere accolto dal sacerdote Paul Williams. Il 5 febbraio il Re ha annunciato pubblicamente la diagnosi di cancro e poco dopo ha lasciato Buckingham Palace a Londra per sottoporsi alle cure a Sandringham. Carlo si è preso una pausa indefinita dai doveri pubblici reali, ma continua a svolgere compiti amministrativi a porte chiuse. La sua diagnosi è arrivata a 17 mesi dall’inizio del suo regno, dopo la morte della madre 96enne, la regina Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre del 2022.

William e Harry a confronto dopo la diagnosi del padre

Il Principe William e il Principe Harry non avrebbero potuto sembrare più diversi quando sono usciti in pubblico dopo la diagnosi di cancro del padre. Il Principe del Galles, presidente della British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), ha partecipato ai BAFTA di quest’anno senza la moglie dopo che la principessa Kate è stata costretta a ritirarsi dall’evento a causa del tempo di ripresa dall’intervento addominale appena subito. Si è trattato della prima apparizione pubblica del Principe dopo i fatti che hanno scosso la Famiglia Reale nel recente periodo. Ma, a sorpresa, anche Harry è apparso pubblicamente dopo la notizia del malessere del padre. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno recentemente trascorso del tempo in Canada.

A parlare ora è l’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha detto che Harry e William si comportavano in modo molto diverso durante le loro uscite. Parlando dell’apparizione di William ai BAFTA, ha detto al Mirror: “Questa è stata una serata regale ‘Ken senza la sua Barbie’ per William che sembrava dolorosamente solo senza Kate accanto a lui in quella che di solito è una delle apparizioni più abbaglianti dell’anno per la coppia. “Ci sono alcuni segnali qui che suggeriscono la pressione a cui William è stato sottoposto sia a causa delle recenti malattie di sua moglie che di suo padre. La sua fronte sembra corrugata e sembrano esserci macchie scure sotto i suoi occhi stanchi. “Quando sorride comporta un increspamento dei muscoli delle labbra e i suoi denti sembrano leggermente serrati.” Ha anche detto che lo sfregamento delle mani di Williams quando parlava della Principessa del Galles suggeriva “tensione interiore o ansia”.

L’esperta ha aggiunto: “William è stato visto anche lanciare sorrisi raggianti a volte, ma c’erano anche segnali sottili che potrebbero far pensare che stia portando sulle spalle il peso della preoccupazione e della responsabilità in questo momento“. Judi ha detto che il linguaggio del corpo di William sembrava lontanissimo da quello di suo fratello.