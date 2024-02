Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: le foto sotto la pioggia con Camilla

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Carlo prosegue le sue cure contro il cancro a Sandringham dove ha sfidato la pioggia per partecipare alla messa domenicale insieme a Camilla. Intanto, stando a indiscrezioni provenienti da persone vicine a Palazzo, il Re ha escluso che Harry avrà un ruolo attivo all’interno della Monarchia, malgrado abbia dato la sua disponibilità.

Carlo resiste anche sotto la pioggia

Gli amici e le persone più vicine a Carlo lo hanno sempre descritto come una persona forte e positiva. E così si mostra il Re che, colpito da un cancro, sta affrontando la malattia con energia e forza. Sua Maestà cerca di svolgere le sue giornate il più normalmente possibile. Per questo vuole mostrarsi in pubblico. La sua presenza deve rassicurare i sudditi sulle sue condizioni di salute.

Anche se le foto di Londra lo hanno ritratto provato e stanco, in campagna il Re sembra riprendersi. Carlo è pronto a sfidare la pioggia e il vento per presenziare alla messa domenicale nella chiesa di Santa Maddalena, all’interno della sua tenuta nel Norfolk. Il Sovrano indossa il suo solito cappotto cammello e non si protegge dall’acqua nemmeno con un ombrello, anche se poi cambia idea, contrariamente da Camilla che invece lo utilizza fin da subito. Anche se, come le capita spesso ultimamente, è vittima del vento che glielo vuole strappare dalle mani.

Malgrado le intemperie, Carlo trova il tempo di rivolgere un rapido saluto alla gente con la mano e si sforza anche di sorridere. Mentre la Regina consorte prosegue al suo fianco con il viso corrucciato e serio. Può essere che sia semplicemente infastidita dal cattivo tempo.

Carlo esclude Harry definitivamente dalla Monarchia

Certo, Carlo e Camilla hanno diverse preoccupazioni, oltre alla questione principale, legata al tumore del Re. La Regina deve essere il suo braccio destro sia per l’uomo sia per la Monarchia. I compiti da svolgere per la Corona sono molti. William ha già sostituito il padre in diverse occasioni, ma anche lui deve aiutare Kate Middleton convalescente e poi ci sono tre figli piccoli.

Anche se le difficoltà sono molte, Carlo ha escluso definitivamente che Harry possa tornare a un ruolo attivo all’interno della Monarchia, anche se lo stesso Duca del Sussex si è offerto ad aiutare il padre. Ma ormai, non si può tornare indietro. Molti nella Corte sono del parere che il suo ritorno porterebbe più danni che benefici. Tra l’altro William è totalmente contrario all’idea di Harry nuovamente tra i Royals e pare che adesso anche Carlo se ne sia convinto.