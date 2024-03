Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: la profezia di chi lo conosce

Malgrado il cancro, Carlo mantiene un’agenda fitta di impegni, sicuramente più piena di quella di William che ha deciso, in accordo col padre, di dedicarsi più alla famiglia che alla Corona. E intanto lo zio di Kate Middleton lancia la sua profezia.

Carlo malato, non sembra vero

Se non fosse che è da gennaio che non partecipa a un evento pubblico, nessuno direbbe che Carlo è malato. Avrà ereditato da sua madre Elisabetta il senso del dovere e la forza d’animo che lo spingono ad andare avanti anche se è in cura contro il cancro. Il Re non disdegna di mostrarsi ai sudditi con brevi apparizioni durante gli spostamenti tra Clarence House e Sandringham o Windsor.

Semplicemente evita di partecipare a riunioni e appuntamenti con troppo persone. Infatti, i medici glielo hanno vietato. Un raffreddore o quello che per tutti sarebbe un banale virus influenzale per lui, nelle condizioni in cui è, potrebbe avere conseguenze fatali, come ha spiegato anche l’amico fotografo del Re.

Ma se ha sospeso ogni appuntamento esterno, il Re incontra regolarmente a Palazzo il primo ministro, mantiene fede agli impegni istituzionali e riceve in visita diplomatici e politici, come è accaduto con il cancelliere Jeremy Hunt.

Il 6 marzo Carlo ha tenuto udienza con l’ambasciatore della Mauritania, Samba Mamadou, e altri funzionari a Buckingham Palace. Durante il ricevimento, il Sovrano si è presentato con il tie ed è apparso tranquillo e sorridente, tanto che all’uscita da Palazzo, mentre si trovava sulla sua auto, ha salutato la gente con la mano. Poi nel pomeriggio dello stesso giorno ha avuto un incontro in streaming con il Presidente canadese Trudeau.

Fonte: Getty Images

E mentre Carlo malato continua il suo lavoro, persino Camilla ha deciso di prendersi una pausa di una settimana dai doveri reali, perché si sente esausta. Ma c’è chi sostiene che lo abbia fatto per poter stare più vicino al marito.

La profezia dello zio di Kate Middleton

Dunque, nonostante tutto, il Sovrano sembra cavarsela alla grande. Ma una persona molto vicina alla Famiglia Reale, lo zio di Kate Middleton, Gary Goldsmith, ha lanciato la sua profezia sulla Monarchia niente meno che dalla Casa del GF Vip britannico.

Stando a Goldsmith, è altamente probabile che Harry venga richiamato a Corte a svolgere i suoi doveri come membro senior. “Penso che verrà richiamato nella banda”, ha dichiarato a proposito del secondogenito di Carlo e Diana. Lo zio di Kate ha un conto aperto con Harry, infatti lo ha attaccato duramente dopo le sue sparate sulla Famiglia Reale e anche al GF ha molto criticato il suo comportamento, definendo invece la nipote e William “i salvatori della Monarchia”.

Ma ha anche detto che “può dire quello che vuole” finché non gli punteranno un laser al cuore e la sua profezia prevede il ritorno di Harry a Palazzo.