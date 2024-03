Carlo non si ferma anche se ha il cancro. Il Re prosegue le sue cure e anche se non partecipa agli eventi pubblici, ha colloqui di lavoro a Buckingham Palace e tiene fede agli impegni istituzionali. Sulle sue condizioni di salute ha parlato una persona che lo conosce molto bene, Arthur Edwards, fotografo reale. Ed è convinto che guarirà.

Carlo malato, parla il suo fotografo

Carlo si è fatto fotografare durante l’incontro annuale col cancelliere Jeremy Hunt. Il Re ha voluto che venissero scattate delle immagini per tranquillizzare l’opinione pubblica sulle sue condizioni di salute. Anche se ha il cancro, Carlo non si sottrae dai doveri della Corona e non ha intenzione di sottostare alla malattia. Questo è uno sforzo che il Sovrano compie per fornire un esempio e una speranza tra coloro che si trovano nelle sue stesse condizioni.

Il Palazzo non ha mai reso noto di che tipo di tumore si tratti né il suo grado di gravità. Ha solo escluso che sia alla prostata. Ma Arthur Edwards, che ha dimestichezza con Sua Maestà, è intervenuto per raccontare come stanno le cose dal suo punto di vista. E la prima cosa che ha voluto mettere in chiaro è che “Il Re guarirà“.

Il fotografo ne è pienamente convinto. “Il Re si riprenderà completamente. Lo penso davvero. Sono tempi difficili per la Famiglia Reale in questo momento. Catherine non tornerà fino a Pasqua e anche il Sovrano”.

Ma Edwards spiega che entrambi non partecipano a eventi pubblici perché sono stati i medici a proibirlo loro. Sia per Kate Middleton che per Carlo, in questo momento, un banale raffreddore potrebbe avere conseguenze gravi. Perciò, devono proteggersi da qualunque malattia, per quanto banale sia, che possa compromettere la loro guarigione.

Carlo guarirà

Edwards è convinto che Carlo ce la farà a superare il tumore e a ristabilirsi completamente. Il Re è forte ed è seguito da una valida squadra di medici. Ma ha anche un’arma in più, Camilla. La Regina consorte si è presa una settimana di riposo, anche per seguire da vicino suo marito dopo averlo trascurato per poter presenziare ad alcuni appuntamenti della Corona.

Parlando della augusta coppia, il fotografo ha detto: “Il Re porta un carico pesante, ma Camilla lo sostiene. Ridono molto. Lei non è uno zerbino, non si fa bullizzare e quando necessario gli si oppone”. E ha proseguito: “La loro relazione va avanti da molto tempo, sono molto felici insieme. Lei sarà lì a sostenerlo qualunque cosa accada fino alla fine“.