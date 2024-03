Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: William contro il fratello

Carlo sta male e per la Monarchia il momento è delicatissimo. Il Re è pronto a richiamare Harry a Corte, ma William si oppone (come in passato)

Fonte: IPA Harry

La famiglia reale d’Inghilterra è in difficolta. Re Carlo sta proseguendo le cure contro il cancro, ma la situazione si fa sempre più delicata. I famigliari si stringono attorno alla Corte e i sudditi aspettano di sapere cosa ne sarà della Monarchia. Una questione preme più di tutte sul clima che si respira a Corte: niente deve essere lasciato al caso. Che Carlo decida di di rimanere sul trono o che decida di abdicare, servono procedure di successione adatte al momento. Inoltre è importante ragionare sulla possibile morte del sovrano dopo il male che l’ha colpito. Le ultime indiscrezioni rivelano che Re Carlo sarebbe incline, se realmente necessario, a richiamare a Corte il figlio che ha lasciato la famiglia reale anni fa, dopo il matrimonio con Meghan Markle: Harry.

William non vuole Harry a Corte

In questo momento così difficoltoso, Harry e William dovrebbero fare “squadra”, ma a quanto pare sono più distanti che mai. L’ostilità del Principe del Galles nei confronti del fratello è tale da essere definita aspra dai tabloid inglesi. Il principe Harry e Meghan Markle hanno scioccato il mondo quando hanno lasciato la famiglia reale e, secondo nuovi rapporti, il principe William ha avuto un ruolo importante nella loro uscita. Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono dimessi dalla carica di reali senior nel 2020 prima di trasferirsi a Montecito, in California. Nuovi documenti giudiziari mostrano che l’ex aiutante del principe William, Simon Case, ha effettivamente redatto un documento chiave sull’uscita dei Sussex dalla famiglia reale. Harry ha perso la sua battaglia sulla sicurezza contro il Ministero dell’Interno questa settimana di seguito per la protezione della polizia. La sentenza di 51 pagine del caso ha rivelato come sono stati raggiunti i dettagli della partenza della famiglia reale di Harry e Meghan.

I documenti del tribunale, ottenuti dal Times, mostrano che Simon ha scritto un documento per conto della famiglia reale in cui delineava i passaggi per Meghan e Harry per dimettersi dai loro doveri reali. I documenti affermano: “L’8 gennaio 2020 è stato fatto un annuncio in merito al ritiro del ricorrente [il Duca di Sussex] dai doveri ufficiali reali e da un ruolo pubblico. “L’11 gennaio 2020, Sir Edward Young [il segretario privato della defunta regina] ha inviato un’e-mail al ricorrente con una bozza di documento, in gran parte opera di Simon Case, riguardante le modalità dettagliate per dare effetto all’annuncio. A seguito di un incontro a Sandringham il 13 gennaio 2020 è stato raggiunto quello che il ricorrente descrive come “una sorta di accordo”.

Fratelli “in guerra”

La rivelazione arriva dopo che il Duca di Sussex ha dichiarato che farà appello contro il verdetto sulla battaglia per la sicurezza. Harry aveva presentato una denuncia nel 2021 contro il Ministero degli Interni in merito alla decisione di privarlo della sicurezza finanziata dai contribuenti quando si trovava nel Regno Unito. Gli è stato concesso il diritto di presentare ricorso contro la decisione nel 2022, ma mercoledì i tribunali hanno confermato la sentenza.

Un portavoce del Ministero degli Interni ha condiviso una dichiarazione dopo la sentenza emessa mercoledì. “Siamo lieti che la Corte si sia pronunciata a favore della posizione del Governo in questo caso, e stiamo valutando attentamente i nostri prossimi passi. Sarebbe inappropriato commentare ulteriormente”, hanno detto.

“Il sistema di sicurezza protettiva del governo britannico è rigoroso e proporzionato. La nostra politica di lunga data è quella di non fornire informazioni dettagliate su tali accordi, poiché ciò potrebbe comprometterne l’integrità e incidere sulla sicurezza delle persone”, conclude la dichiarazione. Il team legale di Harry ha anche rilasciato una dichiarazione in cui afferma: “Il Duca non chiede un trattamento preferenziale, ma un’applicazione giusta e legittima delle regole di Ravec, assicurando che riceva la stessa considerazione degli altri in conformità con la politica scritta di Ravec”.