Kate Middleton, i look da favola per il Giubileo della Regina: è sfida con Meghan

Kate Middleton e Meghan Markle al Trooping The Colour negli anni

Anche se Elisabetta è la protagonista dei festeggiamenti per il suo Giubileo di Platino, Kate Middleton resta al centro dell’attenzione in questo evento straordinario che raggiunge il suo clou tra il 2 e il 6 giugno, sotto un duplice aspetto. Da un lato deve dimostrare di essere all’altezza del suo ruolo di “vice Regina”, dall’altro si trova di nuovo fianco a fianco con Meghan Markle dopo quasi tre anni e il paragone è inevitabilmente spietato.

Dunque, Kate è già sicuramente al lavoro per definire i look per il Giubileo di Platino (LEGGI IL PROGRAMMA) che devono celebrare la sua immagine di moglie del futuro Re. Sebbene i dettagli siano top secret, possiamo facilmente intuire quali brand e quale stile adotterà. Nell’agenda della Duchessa di Cambridge ci sono i più importanti appuntamenti del Giubileo per i 70 anni della Regina e sicuramente intende sfruttare ogni occasione per ribadire la sua superiorità gerarchica all’interno della Famiglia Reale, anche se la presenza di Meghan Markle (che recentemente ha copiato il look di Kate) inevitabilmente rischia di oscurarla, specialmente se i Sussex decidano di mostrarsi in pubblico coi figli Archie e Lilibet.

Kate Middleton al Trooping the Colour

Il primo evento ad alto impatto è il Trooping the Colour del 2 giugno durante il quale si celebra il compleanno pubblico della Regina Elisabetta. L’evento comprende la parata militare e l’esibizione dei piloti della RAF. I membri senior della Famiglia Reale sfilano in carrozza e si affacciano sul balcone di Buckingham Palace per assistere alla cerimonia. È da due anni che l’appuntamento viene organizzato in forma ridotta a causa del Covid.

Generalmente, Kate Middleton al Trooping the Colour indossa abiti molto formali, di colore chiaro, che vanno dal crema al rosa in varie tonalità, dal celeste al bianco. Ovviamente l’abito è abbinato a un cappello importante. È probabile che Lady Middleton ricorra al suo brand di fiducia, ossia Alexander McQueen, mentre per il cappello quasi certamente a una creazione di Philip Treacy, che ha realizzato anche il suo ultimo copricapo al Garden Party.

Kate Middleton nella Cattedrale di St. Paul: prima sfida con Meghan Markle

La mattina del 3 giugno tutti i Reali sono chiamati a presenziare alla funzione religiosa nella Cattedrale di St. Paul. Sono previsti anche Meghan Markle e Harry. Dunque, le due cognate si trovano nuovamente faccia a faccia. Mentre non è ancora certa la presenza della Regina, tutto dipende dalle sue condizioni di salute.

Anche in questo caso il dress code richiede un abbigliamento altamente formale. È probabile che Kate scelga uno dei suoi classici abiti-cappotto di Catherine Walker, l’altro brand made in England alternativo ad Alexander McQueen. Non sono da escludere eleganti inserti in pizzo. Il look deve essere adeguato anche per il ricevimento che segue alla funzione e a cui sono ammessi solo i Reali.

Kate Middleton, il concerto a Cardiff: dà forfait al compleanno di Lilibet

Sabato 4 giugno William e Kate partono per Cardiff dove è previsto un concerto per il Giubileo della Regina, la coppia presenzia alle prove. È previsto un incontro tra i Duchi e alcuni artisti, tra cui Bonnie Tyler. Un impegno strategico che permette a Will e Kate di non scontrarsi direttamente con Meghan e Harry che dovrebbero incontrare la Regina per presentarle la secondogenita che compie proprio quel giorno un anno.

Per l’impegno a Cardiff, Lady Middleton potrebbe optare per uno dei suoi elegantissimi blazer, ma più probabilmente la sua scelta punta a un abito più bon ton, magari di Alessandra Rich.

Alla sera è previsto un grande concerto a Buckingham Palace dove sono attesi i membri più giovani della Famiglia Reale. Non è chiaro se i Cambridge riusciranno a presenziare, ma Kate è in grado di stupirci coi suoi abiti da sera. La scelta probabilmente è più classica rispetto al modello fasciante visto alla prima di Top Gun: Maverick. Quindi di nuovo Kate può optare per un abito da principessa di Catherine Walker, ma anche per un scintillante modello di Vampire’s Wife oppure per una creazione di Philippa Lepley di cui ricordiamo lo splendido vestito lunare.

Kate Middleton, pranzo e parata finale

Le celebrazioni del Giubileo si concludo domenica 6 giugno con un pranzo a Buckingham Palace e la parata pomeridiana in ricordo dell’incoronazione di Elisabetta. La formalità è d’obbligo. Kate potrebbe scegliere un abito di Dolce & Gabbana o magari qualcosa dal tocco più romantico, come lo stile di Elie Saab.