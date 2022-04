Kate Middleton ispira Victoria Beckham: la tendenza degli abiti lunari da sogno

Kate Middleton e Victoria Beckham, abito metallizzato a confronto

Al matrimonio di suo figlio Brooklyn con Nicola Peltz, Victoria Beckham ha indossato un magnifico abito a sottoveste in seta lucida, che ha realizzato lei stessa e che sembra ispirato a quello sfoggiato da Kate Middleton al gala nel resort di Nassau mentre si trovava in viaggio di Stato alle Bahamas. I due meravigliosi abiti da sogno sono un omaggio alla magia della luce lunare e sono già diventati l’ultima tendenza in fatto di look da sera.

Victoria Beckham, l’abito lunare per il matrimonio di Brooklyn e Nicola Peltz

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono convolati a nozze lo scorso 9 aprile con una cerimonia da 3,5 milioni di dollari (GUARDA LE FOTO). Lei indossava un abito da sposa di Valentino Haute Couture che era un’opera d’arte e un beauty look che esaltava la sua bellezza naturale. Ma dopo la sposa, la più elegante e sofisticata era la mamma dello sposo, Victoria Beckham che ovviamente ha optato per una sua creazione. La Beckham è infatti una stilista di fama mondiale e se la nuora non si è fidata di lei per il suo abito da sposa, l’ex Spice ha dato prova delle sue abilità sartoriali col suo vestito da cerimonia, ispirato alla Luna.

Victoria Beckham ha rivelato i dettagli del suo outfit su Instagram. Si tratta di un lungo abito a sottoveste con spalline sottili, strascico e un prezioso ricamo sul décolleté, che prende spunto dal famoso Studio 54 di New York per i suoi riflessi metallici da far girare la testa, come la celebre ex discoteca della Grande Mela. Mentre la seta è stata realizzata in una fabbrica di tessuti sul lago di Como, tra le preferite di Victoria.

Victoria ha raccontato che per la sua realizzazione ci sono voluti 5 giorni e che a ispirarla sono stati i riflessi della luce lunare sull’oceano. Come riporta Vogue, l’abito è stato creato nell’atelier londinese ed è il primo capo couture del brand. Un collier con diamante e un bracciale hanno completato il look della mamma dello sposo.

Victoria Beckham s’ispira a Kate Middleton

L’abito della Beckham ricorda pericolosamente quello indossato lo scorso marzo da Kate Middleton al gala nel resort di Nassau nelle Bahamas, durante il suo tour di Stato nei Caraibi. L’outfit della Duchessa di Cambridge era sicuramente più “principesco” e bon ton, come conviene al suo ruolo, ma anch’esso ispirato alla Luna argentea.

Kate ha scelto in quell’occasione un lungo abito con spalline larghe con fiocchi, gonna ampia a ruota, firmato Phillipa Lepley (GUARDA LE FOTO), stilista specializzata in abiti da sposa haute couture, che ha creato un look metallizzato molto morbido e romantico, come la luce dalla Luna appunto. Lady Middleton ha abbinato al capo una clutch in satin di Lulu Guinness e la preziosissima parure di Van Cleef & Arpels che vale 13mila sterline circa.

Kate Middleton e Victoria Beckham hanno lanciato la nuova tendenza in fatto di abiti da sera ispirata alla luce fredda e metallica, ma anche molto romantica, della Luna.