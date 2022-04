Nicola Peltz, il segreto del suo make up da sposa costa meno di 16 euro

Matrimonio Beckham-Peltz, tutti gli invitati Vip: i look più belli del matrimonio milionario

Nicola Peltz si appresta a diventare la sposa dell’anno. Il suo outfit è stato studiato nei minimi dettagli e preparato per mesi. Il suo abito, firmato Valentino Haute Couture, è stato creato appositamente per lei da Pierpaolo Piccioli. Il suo make up, realizzato da Katie Lee, ha esaltato la sua bellezza naturale, dalla pelle luminosa e serica, che ognuna di noi può ottenere utilizzando i suoi prodotti preferiti, facilmente acquistabili online a un prezzo accessibile (differentemente da tutti gli altri dettagli delle sue nozze), come la maschera anti-occhiaie con diamante nero.

Nicola Peltz, i segreti del suo make up da sposa

Degno di un Royal Wedding, anche se i Royals, Kate Middleton e William, gli unici a ricevere le partecipazioni, hanno gentilmente declinato l’invito, il matrimonio tra Nicola Peltz e Brooklyn Beckham è infatti costato 3,5 milioni di dollari, location esclusa, di cui 250mila euro sono andati solo per l’abito da sposa. A un tale fasto corrispondono ovviamente regali altrettanto favolosi, molto graditi da Nicola e Brooklyn Beckham.

Ovviamente la Peltz avrà investito anche per il suo make up, realizzato da Katie Lee che ha svelato di aver utilizzato alcuni prodotti di Chanel, tra cui il Baume Essentiel Multi-Use Glow Stick in Pearlescent per delle labbra morbide e perlacee, ma dall’effetto naturale, come sottolineato da Vogue, ispirandosi allo stile di Claudia Schiffer negli anni Novanta.

D’altro canto, un trucco eccezionale inizia da una pelle sana e luminosa. Tempo fa, come ricorda il magazine Hello!, Nicola aveva svelato i segreti della sua beauty routine. A cominciare dalla acqua micellare per pelli sensibili di Bioderma, da utilizzare come tonico la mattina e per rimuovere ogni residuo di make up la sera, che puoi acquistare anche online a meno di 12 euro.

Mentre per uno sguardo riposato e senza occhiaie, Nicola Peltz ha seguito il consiglio di sua suocera, Victoria Beckham, ed è diventata una grande fan della maschera del brand 111SKIN Harley St. London, con diamante nero. Da applicare su pelle pulita e asciutta per 20 minuti circa. Costo? Meno di 16 euro.

Nicola Peltz, chi è la sua make up artist Katie Lee

Sistemati i fondamentali, è intervenuta la mano sapiente di Katie Lee che ha raccontato a Vogue come è nato il make up da sposa: “Abbiamo deciso per un look molto fresco e naturale, a malapena visibile ma con alcuni dettagli interessanti che apparivano sotto il velo. L’intenzione era quella di accentuare i suoi lineamenti naturali, aggiungendo alcuni dettagli moderni e non così tradizionali”.

Katie Lee è esperta di trucco e parrucco, ha lavorato in saloni di bellezza tra i più prestigiosi di Montecito e zone limitrofe, come il Salon Del Mar nel Double Tree Hotel di Santa Barbara. È esperta in look da matrimonio, offre consulenze personalizzate e i suoi make up vengono realizzati seguendo le esigenze della sposa e tenendo in considerazione il tipo di outfit scelto e lo stile del matrimonio.