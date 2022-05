La Regina perdona Harry e Meghan: una seconda possibilità (senza Archie e Lilibet)

Meghan Markle: camicia a pois, shorts e cappello alla partita di polo

Il ritorno del Principe Harry e di Meghan Markle nel Regno Unito è sempre più vicino: la coppia Reale ha ottenuto una seconda possibilità, titolano i giornali inglesi, per volere della Regina Elisabetta. Infatti, i Duchi tornano a Londra per il Giubileo di Platino della Sovrana, ma senza i piccoli Archie e Lilibet Diana. Elisabetta II ha riservato per loro un grande onore, e fa il suo ritorno in pubblico anche il Principe Andrea.

La Regina Elisabetta perdona Harry e Meghan

Secondo il Daily Mail la Regina Elisabetta avrebbe “perdonato” il Principe Harry e Meghan Markle, concedendo loro una seconda possibilità. Infatti, secondo il tabloid inglese, la coppia parteciperà alla cerimonia di ringraziamento presso la Cattedrale di St Paul, in apertura del Giubileo di Platino. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla tv inglese dalla BBC.

I Duchi di Sussex sono attesi a Londra per la prima volta insieme dalla Megxit del 2020, quando rinunciarono al loro ruolo di Reali senior per vivere negli Stati Uniti. Se qualcuno nella Famiglia teme che il loro arrivo possa oscurare le grandi celebrazioni in onore della Regina, di certo questo non è il pensiero di Elisabetta stessa che, anzi, non vede l’ora di riaverli a Corte.

Già nelle scorse settimane, quando Harry era passato dalla Capitale inglese, si era parlato di una visita cordiale e affettuosa, scacciando via ogni ipotesi di malumore. Dello stesso avviso non sembrerebbe però il Principe William, che, secondo la stampa inglese, avrebbe ancora sentimenti contrastanti nei confronti del fratello.

Intanto, sua Maestà ha voluto Harry e Meghan alla Messa presso la cattedrale il prossimo 3 giugno anche se la coppia, come già annunciato, non salirà sul balcone di Buckingham Palace, dove saranno ammessi questa volta solo i membri senior, cioè il Principe Carlo, la Principessa Anna, il Principe Edoardo e il Principe William, non è chiaro se con o senza coniugi. A questo punto però, l’assenza del figlio minore di Carlo e di sua moglie non sembra più una punizione, visto che neanche gli altri nipoti della Sovrana saliranno per il tradizionale saluto.

Che sia stato intenzionale? Ricordiamo bene, in tante occasioni ufficiali, quel balcone pieno di membri della casa Reale, di ogni età e rango, e sembra strano che, in occasione dei 70 anni di Regno di Elisabetta II vengano tutti esclusi.

Pare che i bambini, Archie, tre anni, e Lilibeth Diana, 11 mesi, non saranno presenti a Londra con i genitori, per evitare loro un lungo tour stancante. Strano però visto che la piccola di casa compirà 1 anno proprio il prossimo 4 giugno.

Il ritorno a sorpresa: anche il Principe Andrea presenzierà al Giubileo

Lo avevamo visto tornare al fianco della madre solo per la messa in onore del Principe Filippo, ma ora Andrea di York è pronto a tornare alla vita pubblica. Seppure anche lui non sarà sul balcone di Buckingham Palace, lo ritroveremo nella messa presso la cattedrale di St Paul. Gli occhi dei media quindi si divideranno tra lui, Harry e Meghan, un giorno di fuoco per gli altri Royals, che passeranno certamente in secondo piano.

Sebbene la causa multimilionaria intentata contro di lui da Virginia Roberts Giuffre, una delle schiave sessuali del pedofilo Jeffrey Epstein, sembri archiviata, il Principe è ancora bandito dagli incarichi pubblici, decisione presa da Carlo e William lo scorso anno, dopo lo scoppio dello scandalo a causa del processo.