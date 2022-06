Harry e Meghan presentano Lilibet Diana, nella prima foto è identica al papà

Giubileo della Regina, Meghan ignora gli sguardi indiscreti con un look mozzafiato

Dopo aver celebrato i settant’anni di Regno della Regina Elisabetta, il Principe Harry e Meghan hanno deciso di festeggiare il primo compleanno della piccola Lilibet – che porta proprio il nome di Sua Maestà – rilasciando la prima immagine ufficiale della bambina. Impressionante la somiglianza con il papà, a partire dalla chioma rossa, uguale a quella del secondogenito del Principe Carlo e di Lady Diana.

Meghan e Harry, la prima foto ufficiale della piccola Lilibet Diana

Lo scorso fine settimana il Principe Harry e Meghan Markle hanno festeggiato il primo compleanno della loro piccola Lilibet al Frogmore Cottage di Windsor. I Duchi di Sussex si sono recati in Inghilterra per il Giubileo della Regina Elisabetta, partecipando alle celebrazioni della Famiglia Reale (ma senza attirare l’attenzione dei media tutta su di loro).

La coppia ha però approfittato della sua presenza a Windsor per festeggiare, insieme alla Famiglia Reale e agli amici più intimi, il primo anno di vita della loro secondogenita Lilibet Diana, organizzando un picnic informale nel cortile del Frogmore Cottage. Pare che Claire Ptak, che aveva già preparato la torta nuziale di Harry e Markle nel 2018, abbia cucinato un dolce speciale per la festa di Lilibet. E l’amico di famiglia Misan Harriman non si è lasciato sfuggire l’occasione per scattare un adorabile ritratto della piccola, il primo ufficiale.

Il fotografo, che è un amico intimo dei Sussex, aveva anche scattato le foto per l’annuncio della loro gravidanza nel marzo 2021. La foto dello scorso weekend, che mette in mostra gli splendidi capelli rossi della bambina, è solo la seconda foto pubblica di Lili: la prima era stata rilasciata nel 2021, quando i Duchi avevano reso pubblica la loro cartolina di auguri ufficiale.

Impossibile non notare la somiglianza con papà Harry: spiccano immediatamente i capelli rossi, tratto distintivo del Principe; così come il taglio degli occhi, identici a quelli del papà. Nel ritratto la piccola, seduta sul prato e sorridente, indossa un abitino azzurro e un fiocco bianco tra i capelli: una foto tenerissima, che mostra la secondogenita dei Sussex in tutta la sua dolcezza.

Meghan e Harry, l’incontro di Lilibet con la Regina

I festeggiamenti dei settant’anni di Regno della Regina Elisabetta sono stati l’occasione per riunire finalmente la Famiglia Reale, lasciando per qualche giorno fuori dal Palazzo polemiche e discussioni. Sebbene fino all’ultimo momento la presenza di Harry e Meghan fosse tutt’altro che assicurata, alla fine i Duchi di Sussex hanno deciso di partecipare alle celebrazioni. E nonostante tutti gli occhi fossero puntati proprio su di loro, il Principe e la moglie sono rimasti in disparte, lasciando la scena, com’era giusto, a Sua Maestà.

L’incontro più bello però è arrivato lontano dai riflettori: finalmente la Sovrana ha avuto modo di trascorrere qualche giorno con la bisnipote, che non aveva ancora avuto modo di conoscere. Ovviamente si è trattato di un incontro lontano dagli sguardi indiscreti di fotografi e paparazzi: “I momenti con Lilibet sono molto privati tra i genitori e la Regina: tutti quanti sappiamo quanto aspettasse questo incontro”, ha riferito Omid Scobie in un intervento alla BBC, dato che in tantissimi temevano che non sarebbe mai arrivato.