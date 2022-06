Meghan Markle svela le gambe con gli shorts cortissimi: strega Harry e perde

Fonte: IPA Meghan Markle al polo club: Harry sconfitto e lei abbraccia un altro

Meghan Markle è tornata a fare il tifo sul campo da polo per Harry e ha scelto un look casual sensazionale con shorts cortissimi che svelano le sue gambe perfette. Forse ha osato troppo, distraendo suo marito che ha perso il match. Anche se non è l’unico ad essere conquistato dalla sua bellezza.

Meghan Markle, regina del polo

Subito dopo il Giubileo della Regina, Harry ha ripreso il torneo di polo ma è stato protagonista di una rovinosa caduta e la sua squadra ha perso. Meghan non c’era ma il Principe ha trovato consolazione da una coppia di amici. Visti i precedenti, Lady Markle ha deciso di accompagnare il marito, pronta a sostenerlo in qualsiasi modo fosse andata la partita.

Gli incontri al Polo club sono sempre eventi glamour, un momento per intrattenere relazioni con chi conta e per farsi vedere in pubblico. Settimane fa Meghan ci aveva deliziato con un completo a pois che ricordava tanto Pretty Woman. Questa volta ha cambiato decisamente stile, preferendo un outfit più comodo ma non meno intrigante.

Meghan Markle, shorts in denim da urlo

La Markle si è presentata con un look total denim, che è da sempre la sua passione. Si tratta di un completo con camicia a maniche lunghe che lei porta arrotolare e short ben sopra il ginocchio. I pantaloncini sono firmati Doen, un marchio amato da vip come Nicky Hilton ed Emma Roberts. Il modello si chiama Lane, è a vita alta e a trapezio con tasconi applicati. Costo? 140,75 euro. Meghan li abbina a un paio di sandali ultra flat, che non avrebbe mai potuto indossare da rappresentate della Corona, maxi occhiali da sole e un golfino blu gettato sulle spalle.

Fonte: IPA

Meghan Markle, distrae e consola Harry

Malgrado il caldo, Meg porta i lunghi capelli sciolti sulle spalle. Trova un po’ di refrigerio, bevendo una bibita fresca, forse una limonata. Trascorre il tempo chiacchierando con conoscenti e controllando il cellulare, può darsi che tenga sotto controllo la baby sitter dei figli e trova qualche momento per consolare Harry della sconfitta subita. Lady Markle trova il tempo di scambiare qualche battuta e dare qualche pacca sulla spalla, in un gesto che sembra molto confidenziale, per non parlare dell’abbraccio più che caloroso, a Nacho Figueras, amico intimo del Principe nonché fondatore della squadra di polo di cui fa parte Harry.

Fonte: IPA

La presenza di Meg però non ha salvato la situazione e la squadra di Harry, i Los Padres, è stata nuovamente sconfitta, perdendo la possibilità di ritagliarsi un posto nella finale della Pacific Coast Circuit Inter-Circuit Cup. Forse il look disarmante di sua moglie, gli ha tolto concentrazione. Quindi niente bacio sul podio della vittoria, questa volta.

Nonostante lo scarso risultato, gli amici più stretti di Harry hanno dichiarato che finalmente è felice in America perché ha trovato la sua dimensione. La possibilità di giocare a polo come professionista gli sta dando grandi soddisfazioni e gli permette in qualche modo di far fruttare una passione che appartiene alla sua vita passata.

Intanto, mentre Harry e Meghan trascorrono i loro fine settimana al club di polo, dalla Gran Bretagna emergono dettagli sulle tensioni mai sopite tra il Principe e William. Un amico di quest’ultimo ha infatti rivelato come sia ancora “sotto” per la totale rottura dei rapporti con suo fratello, frattura che sembra insanabile.