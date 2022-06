Paura per Harry: incidente pericoloso a cavallo

Fonte: IPA Meghan Markle: camicia a pois, shorts e cappello alla partita di polo

Harry è stato protagonista di un incidente sul campo che poteva avere gravi conseguenze. Infatti durante la partita di polo al Club di Santa Barbara è rovinosamente caduto da cavallo, tanto che si temeva potesse rimanere schiacciato. Il Principe è stato comunque visto uscire con le proprie gambe dal campo, insieme alla coppia di cari amici, David Foster e Katharine McPhee, senza aver subito contraccolpi almeno apparentemente. Meghan Markle non era lì con lui.

Harry cade da cavallo durante la partita

Sono trascorsi pochi giorni da quando abbiamo visto Harry e Meghan Markle nuovamente a Londra, nel ruolo di Duchi del Sussex per il Giubileo della Regina Elisabetta, e il Principe è tornato al suo hobby preferito, il polo. Da mesi frequenta il Santa Barbara Polo and Racquet Club, vicino alla sua villa di Montecito. Mentre lui gioca per i Los Padres, Meg fa vita sociale con le amiche e incanta il mondo con look alla Pretty Woman. Ma non questa volta.

Harry è tornato a indossare la maglia verde, ma a causa di una mossa azzardata il suo cavallo ha perso l’equilibrio scaraventando il Principe a terra col rischio di essere schiacciato. Fortunatamente, niente di tutto questo è accaduta. Pare non sia stato nemmeno necessario un controllo medico per Harry che si è subito rialzato senza riportare gravi conseguenze. Anche se la caduta è stata di cattivo auspicio, visto che la sua squadra ha perso.

Fonte: Getty Images

Harry alla partita senza Meghan Markle

Stando a quanto riporta il Daily Mail, Harry non se l’è presa nemmeno troppo per l’incidente e per la sconfitta della sua squadra. Ed è stato fotografato mentre, ancora accaldato per il gioco, abbraccia la moglie del compagno di squadra Nacho Figueras, Delfina. Questa volta Harry non si è portato Meghan che forse è rimasta a casa a badare ai figli, Archie e Lilibet. Però la sua dolce metà ha potuto contare sul tifo di chi per primi lo hanno accolto a braccia aperte in California, ossia David Foster e consorte. Il compositore, che ha 72 anni, è una figura paterna per il Principe e ha quasi sostituito nel ruolo Carlo.

Gli amici più intimi della coppia sostengono che Harry finalmente ha trovato il suo equilibrio e che soprattutto “vivendo il suo sogno negli Stati Uniti” di giocare a polo a livelli professionistici. La passione per questo sport l’ha ereditata da suo padre Carlo, protagonista per altro di diversi incidenti sul campo, l’ultimo nel 2000 quando si è rotto un braccio.

A Harry è andata bene questa volta. Nemmeno un graffio, nonostante le immagini della caduto potevano far pensare a conseguenze più pesanti. Intanto, da fonti vicine a Palazzo, si è appreso che la visita privata dei Sussex alla Regina è durata appena 15 minuti. Forse la brevità dell’incontro è il vero motivo per cui non ci sono foto: non c’è stato il tempo.