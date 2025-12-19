Infortunio per il Principe Harry durante una partita di polo ad Aspen

IPA Principe Harry

Piccolo infortunio per il Principe Harry, che si è fatto male durante una partita di polo ad Aspen, giovedì 18 dicembre. Nessuno sapeva che sarebbe arrivato sul posto per il Campionato Mondiale di Polo sulla neve St. Regis. A confermare la partecipazione del Duca di Sussex è stato il suo portavoce: ha preso parte al torneo per sostituire un amico: ha gareggiato con la squadra Aspen Valley contro Nacho Figueras. Harry era da solo durante il suo viaggio: Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet sono rimasti infatti nella loro villa di Montecito.

Il Principe Harry si è infortunato durante la partita di polo

Mercoledì 17 dicembre il Principe Harry ha fatto un’apparizione definita quasi “sorprendente” al Campionato Mondiale di Polo sulla neve St. Regis ad Aspen. Stando a Hello, la Duchessa di Sussex ha preferito rimanere a casa per prepararsi per il Natale: del resto, il polo è una delle attività preferite di Harry, che ha spesso preso parte ad alcune gare di beneficenza nel corso degli anni. Ed è persino arrivato a gareggiare contro il fratello William.

IPA

Il Principe Harry, però, si è goduto questi giorni insieme al suo amico Nacho Figueras, il giocatore di polo: si conoscono dal 2007, e da allora hanno sempre partecipato alle gare di polo di beneficenza. Ma qualcosa è andato storto per Harry, che giovedì si è infortunato proprio mentre stava giocando, come riporta Page Six. L’imprevisto è arrivato proprio durante uno scontro di gioco. Harry è stato colpito alla mano, in modo accidentale, dalla mazza di uno dei giocatori di polo.

La reazione del Principe Harry

Un momento di tensione che ha portato a una breve interruzione: “Si sono fermati un attimo e lui si è allontanato”, ha raccontato un testimone oculare. Ma il Duca di Sussex, che per l’occasione è stato presentato con il vecchio nome di “Harry Wales” (inusuale, visto che ora è un Sussex), non si è lasciato scoraggiare dal dolore. Nonostante tutto, compresa la successiva sconfitta della sua squadra, ha scelto di resistere e rimanere in campo fino alla fine, dimostrando quella tempra sportiva che lo ha sempre contraddistinto fin da quando gareggiava sotto l’occhio attento della Regina Elisabetta.

Dopo che Harry avrà concluso questo breve e movimentato viaggio ad Aspen, il suo ritorno a Montecito segnerà l’inizio delle celebrazioni private dei Sussex. Come riportato da People, per il Principe Harry e Meghan Markle non ci saranno viaggi verso il Regno Unito: il Natale sarà vissuto tra le mura della loro villa in California, insieme ai piccoli Archie e Lilibet.

Re Carlo e il resto della Famiglia Reale sono pronti invece a rispettare la lunga tradizione di Sandringham. Nel Norfolk, il programma è quello di sempre: lo scambio dei regali divertenti durante la Vigilia e la passeggiata pubblica verso la chiesa la mattina di Natale. Due mondi diversi, quelli di Harry e Carlo, che anche per questo 2025 passeranno le festività a migliaia di chilometri di distanza, nonostante l’incontro privato avvenuto pochi mesi fa.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!