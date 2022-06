Meghan Markle, la sua arma segreta per affrontare la Famiglia Reale

Fonte: Getty Images Giubileo della Regina, Meghan ignora gli sguardi indiscreti con un look mozzafiato

Per sopravvivere in una grande famiglia, specie se sotto gli occhi di tutti, serve un’arma segreta, e secondo gli esperti del linguaggio del corpo Meghan Markle, per affrontare la Famiglia Reale inglese, ne ha una, il suo sorriso. Che la sia ami o la si odi è innegabile: quando c’è Meghan tutti vengono messi in ombra, persino Kate Middleton. Sarà merito solo del suo sorriso?

Meghan Markle: il suo sorriso l’arma contro la Famiglia Reale

In due anni dalla Megxit, la fuga reale di Meghan Markle e del Principe Harry, la Duchessa di Sussex ha affrontato ogni tipo di critica, eppure ogni volta che appare in pubblico con la Famiglia Reale non smette mai di sorridere.

“Proprio questa è la sua arma di difesa” ha spiegato Judi James, esperta del linguaggio del corpo, tra le pagine del Mirror. “Attenzione però, non si tratta di una finzione, il sorriso di Meghan è autentico, è questa la vera lei”.

Insomma, non si tratterebbe di un gesto forzato, la Markle è sempre se stessa, secondo la James, nonostante i maligni la definiscano una fin troppo brava attrice.

“Confrontando le foto di oggi e di ieri il suo sorriso è lo stesso. Al Giubileo ha dimostrato di avere un sorriso bellissimo, è questa la sua arma per affrontare il resto della famiglia reale”.

E pensare che proprio quel sorriso aveva conquistato tutti all’inizio: la sua spontaneità e solarità erano state definite da alcune persone più autentiche di quelle di Kate, che spesso appare tirata e nervosa in pubblico.

“Il sorriso di Meghan – continua l’esperta – non solo brilla nei giorni più lieti, riesce a nascondere anche i dolori e le preoccupazioni nei giorni più difficili”. Infatti, anche durante gli ultimi mesi a Palazzo, complicatissimi per lei, Meghan non ha mai smesso di sorridere e di essere cordiale.

“Non è una recita – chiosa Judi James – il suo sorriso è rimasto invariato negli anni, questa è la vera Meghan, abbiamo sempre visto una persona autentica”.

Il sorriso di Kate Middleton è autentico?

Senza dubbio al momento nell’indice di gradimento degli inglesi Kate Middleton è molto più in alto di Meghan Markle. Il suo portamento, la sua eleganza, i suoi modi gentili colpiscono dritto al cuore dei suoi sudditi.

Eppure, non è inusuale che qualcuno diffidi del suo sorriso. Ci sono periodi nei quali la Duchessa di Cambridge appare molto nervosa, tirata, a disagio in pubblico, seppur sempre sorridente. Quando le voci su possibili crisi con il Principe William inondano le prime pagine dei rotocalchi, c’è sempre un atteggiamento diverso di Kate alla base.

Il suo sorriso è autentico? Certamente, questo non lo mettiamo in dubbio, ma spesso è di cortesia. Kate Middleton è “costretta” a essere impeccabile, a mostrare che vada sempre tutto bene, anche quando non è così. Anche le sue drastiche perdite di peso fanno molto chiacchierare i media, e dubitare che la favola proceda come la Royal Family vuole far credere.

La differenza tra Kate e Meghan dunque? La prima non potrà mai smettere di sorridere in pubblico, la seconda non è più costretta a farlo, eppure le viene spontaneo, sempre a detta degli esperti, e non solo.