Meghan Markle, indiscrezioni dal libro di David Beckham: “Si sentiva superiore a Victoria”

Fonte: Getty Images Victoria Beckham e Meghan Markle

In qualche modo i media parlano sempre di lei: Meghan Markle, la discussa duchessa di Sussex. Anche nell’ultimo libro sui Beckham scritto dal best-sellerista Tom Bower la moglie di Harry viene citata e in modo tutt’altro che lusinghiero. The House of Beckham – Money, Sex and Power uscirà il 20 giugno ma promette già faville. In questo momento, al centro dei gossip sui Royals, oltre alla salute di Kate Middleton e del Re Carlo, c’è la presunta “nostalgia di casa” di Harry, che vorrebbe acquistare una casa nel Regno Unito.

Meghan Markle definita “delirante” nel nuovo libro sui Beckham

In House of Beckham la duchessa è definita “delirante”; si parla, in questo caso, di un vero e proprio delirio di onnipotenza che ha preso l’attrice americana Meghan Markle dopo che si è fidanzata ufficialmente con il principe Harry. Meghan avrebbe scelto e trattato le persone in base alla loro posizione nella scala sociale. “Nel mondo delle celebrità di Meghan, la classifica dipendeva dalla ricchezza e dalla fama” scrive Tom Bower.

Meghan pensava che il suo status nella Famiglia Reale le conferisse automaticamente più prestigio e più ricchezza di Victoria Beckham, stilista, ex Spice e personaggio pubblico amatissimo dal popolo britannico dai lontani anni ’90. L’attrice era convinta che il matrimonio le avrebbe permesso automaticamente la scalata sociale, passando avanti anche a Posh Spice.

Fonte: IPA

Ecco come descrive l’autore il rapporto della duchessa con la coppia inglese: “Era rimasta irritata nello scoprire che i Beckham erano più ricchi di lei. Possedevano cinque case, avevano accesso costante a jet privati, inviti a soggiornare su yacht e molto più denaro. Ma lei stava per diventare duchessa”.

Nonostante questo, i Beckham si sarebbero sforzati di apparire gentili e amichevoli con lei, che – stando sempre al biografo – “si dava delle arie” e aveva poco in comune con Victoria, per la sua cultura californiana, diversa da quella britannica.

Harry tornerà in Inghilterra?

Il toto-ritorno è già aperto e ognuno sta dicendo la propria. Varie indiscrezioni hanno descritto Harry come stanco della vita americana e desideroso di tornare a casa propria. Dopo il cosiddetto Megxit, il trasferimento, il documentario Netflix e il libro contro la famiglia del secondogenito di Carlo e Diana, Harry è tornato pochissime volte in Inghilterra, l’ultima delle quali a maggio per l’anniversario degli Invictus Games. Durante l’occasione Harry sarebbe volato nel Regno Unito senza la moglie e avrebbe soggiornato in un hotel di Londra.

L’esperta di Royals Kinsey Schofield ha detto a Fox News Digital: “Ho sentito che Harry è sia contento della sua nuova vita che nostalgico. Dipende solo dal giorno”.

Fonte: Getty Images

Nel frattempo Meghan è finita ancora al centro delle polemiche per aver condiviso i dettagli di due prodotti nuovi del suo marchio American Riviera Orchard, in particolare marmallata di lamponi e biscotti per cani, poche ore prima del Trooping the Color. La moglie di Harry è stata accusata di aver tentato di rubare di nuovo la scena a Kate, che ha fatto la prima apparizione pubblica in seguito all’annuncio della sua malattia. Il tempismo del post ha fatto discutere.