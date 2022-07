Meghan Markle, il flirt del suo passato che potrebbe danneggiarla

Fonte: IPA Meghan Markle al polo club: Harry sconfitto e lei abbraccia un altro

Amata o odiata, Meghan Markle non smette di far discutere. Pare che prima di conoscere il Principe Harry la Duchessa abbia avuto una fugace relazione con un famoso sportivo, il golfista britannico Rory McIlroy. Peccato che dietro quello che potrebbe essere un innocente flirt del passato ci sia qualcosa di più.

Meghan Markle, il flirt con il golfista Rory McIlroy

Oggi Meghan Markle – tensioni a parte con la Corona – è felice accanto al Principe Harry: insieme hanno costruito, lontano dalle rigide regole del Palazzo, una bellissima famiglia. Eppure, prima di entrare a far parte della Famiglia Reale, l’ex attrice ha avuto un flirt con il golfista Rory McIlroy.

Pare che i due si siano conosciuti tramite l’Ice Bucket Challenge, la sfida del secchio ghiacciato che qualche anno fa divenne virale tra i vip (e non solo) per sostenere la ricerca contro la sclerosi laterale amiotrofica. Lo sportivo ai tempi l’aveva coinvolta nella challenge, e pare che lei avesse insistito perché lui si recasse nell’appartamento di un suo amico a New York per gettarle addosso il ghiaccio (come prevedeva la sfida).

Come scrive Tom Bower nel suo nuovo libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, l’incontro tra i due sarebbe avvenuto nell’agosto del 2014. “McIlroy si era appena separato dalla sua fidanzata, l’asso del tennis danese Caroline Wozniacki, e si diceva che andasse a caccia di brune”, scrive l’autore.

Bower sostiene che dopo aver pubblicato il video i due si siano concessi un un drink al Fitzpatrick Hotel, dove lo sportivo alloggiava per un campionato di golf. Pare che il mattino seguente la gara sia andata male: “Si rifiutò di dormire come al solito vicino al campo da golf per essere pronto il giorno successivo. Tornò invece a New York per vedere Meghan. La sua prestazione ne ha risentito”.

Meghan Markle, cosa c’è dietro il flirt con lo sportivo

Il flirt con McIlroy non sarebbe casuale e Meghan Markle avrebbe avuto solo da guadagnare dalla breve frequentazione con lo sportivo. Accuse non certo leggere da parte di Tom Bower, che non fa altro che dipingerla come una scalatrice sociale e un’approfittatrice.

La Duchessa di Sussex, allora protagonista di Suits era “desiderosa di usare la loro relazione per promuovere se stessa“. E ha aggiunto: “Incoraggiò i media a pubblicare fotografie in compagnia di McIlroy. Come ammetterà in seguito, “di tanto in tanto ha organizzato delle paparazzate o ha lasciato trapelare informazioni alla stampa”.

Pare che la fugace storia con Rory McIlroy le abbia aperto diverse porte: pare che Lady Markle proprio quell’anno abbia sfruttato le sue conoscenze per ottenere un posto di relatore alla conferenza One Young World a Dublino. A quel tempo Meghan era legata allo chef canadese Cory Vitiello, che non vedeva di buon occhio “l’amicizia” della fidanzata con il golfista, tanto che più di una volta lui la accusò di averlo tradito con McIlroy.

I due infatti furono avvistati nell’elegante ristorante dublinese Fade Street Social durante la breve permanenza di Meghan in Irlanda. I tabloid avevano riportato che in compagnia dello sportivo l’ex attrice avesse un’aria “innamorata” durante la cena. Anche in quel caso pare che lo chef l’avesse messa con le spalle al muro, chiedendole se ci fosse una relazione, ma la Duchessa ha sempre negato, sostenendo che ci fosse solo un’amicizia.

L’agente della Markle chiamò il giornale per una rettifica e il giorno seguente il giornale pubblicò un pazzo su Markle e Vitiello, dicendo: “Sono follemente innamorati… I due sono stati l’uno accanto all’altro per tutto il tempo che hanno trascorso in Irlanda”.