Divorzio Harry e Meghan Markle, Netflix vuole l’esclusiva per 153 milioni di dollari

Harry e Meghan Markle sono sempre più in crisi e Netflix ne approfitta per includere nel nuovo contratto l'esclusiva sul divorzio

Harry e Meghan Markle sono sempre più vicini alla separazione e Netflix, che li ha molto aiutati economicamente negli ultimi anni, vuole essere ripagato con un’esclusiva sul divorzio. Il nuovo contratto da 153 milioni di dollari è già stato definito.

Harry e Meghan Markle sull’orlo del divorzio

Del divorzio di Harry e Meghan Markle si parla da anni, ma le voci si sono intensificate nell’ultimo periodo, quando i due hanno iniziato a intraprendere carriere diverse e a farsi vedere in pubblico separatamente. Ma soprattutto da quando la Duchessa del Sussex è andata per case editrici a proporre un libro sul suo eventuale divorzio dal Principe.

Insomma, pare che siamo al punto in cui Harry e Meghan conducono la propria vita in totale autonomia e intervengono nelle faccende l’uno dell’altra solo quando occorre, preservando un’unione di facciata che fino a questo momento conviene loro più di una separazione, come sostengono alcuni amici della coppia.

Stando a questi ultimi, anche se Meghan e Harry discutono su ogni cosa ormai, “hanno troppo da perdere divorziando“. Ma le crepe nel loro matrimonio sono evidenti ed è difficile ignorarle, per questo Netflix si sta portando avanti e pretende di avere l’esclusiva sull’eventuale divorzio. Una clausola irrinunciabile per l’azienda, se Lady Markle vuole girare la seconda stagione di With Love, Meghan e Harry la sua serie sul polo.

Harry e Meghan, il divorzio in esclusiva su Netflix per 153 milioni

“Sanno che Harry e Meghan sono sotto pressione e che tutte le carte sono sul tavolo: dalla discussione sul divorzio già definita in anticipo alla presentazione dei loro figli al mondo“, spiega un insider. E ancora: “Tutti hanno notato che iniziano a vedersi delle crepe ed è giusto che Netflix abbia la precedenza su un’intervista se alla fine dovessero divorziare”.

La fonte ha sottolineato come le trattative tra i Sussex e Netflix non riguardino solo il divorzio ma anche i figli della coppia, Archie e Lilibet.

Come è noto, negli ultimi tempi Meghan ha iniziato a pubblicare su Instagram foto e video dei bambini, anche per promuovere i prodotti del suo brand, As Ever. La Duchessa è attenta a non mostrali mai in volto, anche se ha cominciato a fare qualche eccezione. Un cambio di strategia, approvata anche da Harry, sebbene anni fa abbiano concordato di proteggere dai social e dai media i loro figli. Ma evidentemente questa decisione non è più sostenibile a questo punto.

Harry e Meghan non sono più membri attivi della Famiglia Reale, non ricevono più uno stipendio fisso da Carlo. Quindi, pur di guadagnare, sono scesi a compromessi anche su questioni come la privacy dei loro bambini.

Ma come sottolinea lo stesso insider “non hanno avuto scelta“. Hanno bisogno di questo contratto con Netflix che ovviamente ne approfitta. “Netflix non sta scherzando questa volta. Sanno che Harry e Meghan hanno più bisogno di loro che il contrario, quindi la validità di questo accordo dipenderà da quanto saranno disposti a spingersi quando si tratterà di condividere la loro storia”.

La situazione è molto cambiata rispetto al 2020. In questo accordo i Sussex rappresentano la parte debole, nessuno dei due vorrebbe firmare una clausola che contiene l’esclusiva sul loro divorzio, ma non possono fare diversamente. Attualmente Harry e Meghan “vengono pagati solo per quello che producono e, diciamocelo, molti progetti non si sono concretizzati“.

Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo contratto sarebbe già stato definito e varrebbe 153 milioni di dollari. “Non è solo una questione di soldi. È una questione di controllo”, aggiunge la fonte. “Ed è facile capire perché Netflix voglia avere l’esclusiva sul prossimo capitolo di Harry e Meghan, che includa o meno un divorzio”.