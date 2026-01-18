Meghan Markle, un romantico video celebra l’amore per Harry

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Meghan Markle non ha potuto resistere: anche la Duchessa del Sussex ha preso parte alla decade challenge, il trend che sui social vede gli utenti mettere a confronti immagini o video del 2016 con il presente. Il risultato? Un bellissimo post che celebra il suo amore autentico con il Principe Harry.

Il romantico post condiviso da Meghan

La challenge “2016 vs 2026” ha conquistato anche Meghan Markle. La Duchessa del Sussex ha partecipato al trend del momento condividendo un post con due contenuti: il primo, è un recente video in bianco e nero, girato dalla figlia Lilibet, che la ritrae mentre balla sorridente con il principe Harry in un campo fiorito. Il secondo, è una foto scattata nel 2016 durante il loro viaggio in Botswana.

Nella didascalia, Meghan ha scritto: “quando il 2026 sembra proprio come il 2016, chi c’era lo sa”. Quell’anno fu particolarmente importante per l’ex attrice e il suo consorte: proprio nel luglio 2016 si conobbero grazie a un appuntamento al buio organizzato da un’amica comune, frequentadosi inizialmente in segreto.

Il viaggio in Botswana ricordato nel post, avvenne dopo solo due appuntamenti, e fu per Harry un momento decisivo: i due innamorati campeggiarono insieme sotto le stelle per cinque giorni, lontani da occhi indiscreti. Harry ha raccontato che proprio lì capì che Meghan era la sua anima gemella.

Il lungo amore di Harry e Meghan

La relazione tra Harry e Meghan non fu inizialmente salutata con entusiasmo dall’opinione pubblica: lei, ex attrice con un divorzio alle spalle, non rappresentava la scelta più “giusta” per un membro della Royal Family britannica. Tuttavia, il Principe non ha mai dato particolarmente peso alle pressioni esterne: dopo un anno di frequentazione, nel 2017 decise di fidanzarsi ufficialmente con la Markle.

“Mi sono innamorato di Meghan in un modo incredibilmente veloce. Tutte le stelle erano perfettamente allineate: questa meravigliosa donna è letteralmente inciampata nella mia vita e io sono entrato a far parte della sua”, raccontò all’epoca in un’intervista alla BBC. Nel 2018, la coppia coronò il proprio sogno d’amore convolando a nozze a Londra, in una cerimonia da favola.

Poco inclini alle regole di palazzo, e decisi a vivere il loro amore in modo più libro, Harry e Meghan annunciarono nel 2020 di voler rinunciare al proprio ruolo istituzionale nella Royal Family, trasferendosi poi in Nord America. I Duchi del Sussex sono anche genitori di due bambini: Archie, nato nel 2019, e Lilibeth, nata nel 2021.

Meghan e il rapporto con i social

Il video pubblicato da Meghan sui suoi canali rappresenta una singolare eccezione alla policy che da sempre caratterizza l’utilizzo dei social della Markle. Instagram è infatti per l’imprenditrice essenzialmente un canale da destinare ai prodotti del suo brand As Ever: tra un reel promozionale e l’altro, tuttavia, la Duchessa ha condiviso in qualche occasione anche momenti privati con la sua famiglia.

In più di un’occasione sono arrivate romantiche dediche ad Harry, ma non sono mancati neppure scatti con i figli Archie e Lilibeth. I bambini, ad ogni modo, sono sempre stati ritratti di spalle o in lontananza, così da proteggerne la privacy ed evitare l’esposizione mediatica.