Meghan Markle, il “ciclo di sventura”: i suoi progetti sono un flop

Quello che doveva essere il “sogno americano” di Meghan Markle si sta trasformando, mese dopo mese, in un labirinto senza via d’uscita. Il 2025 avrebbe dovuto rappresentare l’anno del rilancio definitivo, ma i primi giorni del 2026 sembrano confermare un trend che gli esperti Reali hanno già ribattezzato come un “ciclo di sventura”. Nonostante l’iperattivismo della Duchessa, divisa tra marchi di lifestyle, podcast e show televisivi, il riscontro del pubblico e della critica è stato tutt’altro che entusiasta. Una spirale di progetti nati sotto i migliori auspici ma rimasti, di fatto, sospesi in un limbo che rischia di logorare l’immagine pubblica dei Sussex stessi. Ma procediamo per punti.

Meghan Markle e il “ciclo di sventura”: i flop che pesano sul futuro

Secondo i commentatori più vicini a Montecito, il modello di business di Meghan Markle sarebbe ormai “estenuante” e privo di una direzione chiara. Lo scorso anno l’abbiamo vista lanciare con grande enfasi il marchio As Ever, una linea di prodotti che spazia dalle marmellate ai preparati per biscotti, fino ai vini pregiati. Tuttavia, l’entusiasmo iniziale si è scontrato con una realtà amara: le critiche online sono state feroci.

A pesare sul bilancio è anche l’incertezza legata ai grandi colossi dello streaming. Il suo show su Netflix, With Love, Meghan, e la serie di podcast Confessions of a Female Founder, pur avendo generato una curiosità iniziale, non sono ancora stati confermati per le nuove stagioni. Un silenzio che brucia, soprattutto se confrontato con le aspettative altissime che avevano accompagnato la firma dei contratti milionari. Sembra che il pubblico stia iniziando a manifestare una certa stanchezza nei confronti di una narrazione che fatica a trovare nuovi spunti, e così la Duchessa è prigioniera di un’immagine che non riesce più a convincere fino in fondo.

Harry e il ritorno alle origini per Archie e Lilibet

D’altra parte, il Principe Harry si trova di fronte a un bivio fondamentale. Proprio in questi giorni ricorre il sesto anniversario della “Megxit”, un addio che ha lasciato ferite profonde e che riporta alla mente il durissimo avvertimento di sole quattro parole che il Principe Filippo rivolse al nipote: “Non rovinare tutto”. Parole che oggi risuonano come una profezia amara, specialmente se si pensa al legame deteriorato con Re Carlo. E proprio per lui Harry starebbe valutando di viaggiare molto più spesso verso Londra (non da solo, ma nemmeno con Meghan).

Sì, perché potrebbe arrivare uno spiraglio di luce sulla questione sicurezza. È in corso una revisione da parte del Ministero degli Interni britannico che potrebbe restituire a Harry la protezione della polizia finanziata dai contribuenti. Questo cambio di rotta sarebbe decisivo: Harry potrebbe riportare i piccoli Archie e Lilibet nel Regno Unito più spesso, anche senza la presenza di Meghan (che non è mai stata troppo gradita a Corte). Per il Duca, riallacciare i rapporti con la famiglia potrebbe essere l’unico modo per spezzare quel “ciclo di sventura” che sta travolgendo la sua vita californiana, considerando che anche lui è stato ampiamente criticato.

