Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

Il Principe Harry e Meghan Markle potrebbero divorziare? Pare che sia questa l’ultima indiscrezione che giunge oltreoceano, con i tabloid inglesi che tentano di “smorzare” la questione. Spinosa, a dire il vero. Perché, anche se è vero che fonti vicine ai Duchi del Sussex hanno smentito, di fatto da tempo si mostrano in pubblico “separati”. Una scelta strategica per coltivare il brand, oppure c’è qualcos’altro dietro? Procediamo per punti.

“Harry e Meghan Markle stanno divorziando”

A trattare l’indiscrezione sul presunto divorzio tra il Principe Harry e Meghan Markle è il Sun, che – naturalmente – ci va cauto. Molto cauto. Tanto che mette in dubbio le voci e le indiscrezioni che nelle ultime settimane vedono il Duca e la Duchessa del Sussex sempre più distanti. In America e persino in Spagna non si parla d’altro: addirittura si mette in mezzo il tribunale per il divorzio. Ma nel Regno Unito non lancerebbero mai una tale indiscrezione senza prove schiaccianti.

Prima di tutto: Harry e Meghan non hanno – in alcun modo – annunciato la separazione. E allora come sono nate queste voci? Nelle ultime settimane, a distanza di sei anni dal matrimonio, trascorrono più tempo separati, e ben poco insieme: Meghan Markle ha preso parte al gala di beneficenza dell’ospedale pediatrico di Los Angeles, mentre Harry non ha trascorso il suo compleanno con la moglie e, inoltre, ha viaggiato da solo, a Londra e in Lesotho. A ciò si aggiunge un aspetto da non sottovalutare. Quale? L’insistenza dei membri del team Sussex nello spiegare che non c’è nulla che non vada.

La mossa che agita la Monarchia

Si parte da un presupposto: se tutto va bene, perché dare una spiegazione? Ritornano alla mente le parole della Regina Elisabetta, cui Harry era affezionatissimo: Never complain, never explain, “mai lamentarsi, mai dare spiegazioni”. Il Sun ha aggiunto che la Markle è stata vista a malapena nella villa di Montecito con Harry agli inizi del nuovo anno. Sono due le persone che sanno come le cose stanno procedendo davvero, ovvero Harry e Meghan. “La loro separazione sarebbe come la caduta di Roma. Lenta all’inizio, poi all’improvviso”.

L’appello straziante di Carlo per Harry e William

Pare che il Principe senta la mancanza di casa. Siamo nel campo delle ipotesi, delle voci, ancora una volta. Ma Harry è cambiato da quando ha lasciato Londra: lo dicono i suoi ex amici, chi lo ha sempre frequentato e chi lo ha conosciuto in varie fasi della sua tumultuosa esistenza. E il lifestyle californiano è quanto di più lontano da lui. C’è una figura chiave, ed è quella di suo padre, Re Carlo III, con cui non ha mai avuto un buon rapporto, ma è pur sempre sangue del suo sangue.

Il 14 novembre 2024, Carlo è prossimo a compiere 76 anni, e mai come in questo momento sente di dover siglare la pace tra Harry e William. Un insider del Palazzo ha raccontato che il Re desidera fortemente tracciare una linea. Non solo da padre, ma da Re, da Capo della Chiesa Anglicana. Il perdono del Re nei confronti di suo figlio ristabilirebbe la pace e metterebbe a tacere tutte le speculazioni.