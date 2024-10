Meghan Markle, l’abito rosso di Herrera è già storia

Fonte: Getty Images Meghan Markle e l'abito rosso fuoco stupendo

Meghan Markle sa come lasciare il segno, e al gala per l’Ospedale dei Bambini di Los Angeles (La Children’s Hospital Gala) non ha fatto eccezione. Avvolta in un bellissimo abito rosso firmato Carolina Herrera, la duchessa ha sfidato il consueto bon ton regale con un audace scollo e uno spacco mozzafiato.

Il ritorno di un abito iconico

Non è certo la prima volta che Meghan Markle fa centro con questo abito mozzafiato. Già nel 2021, durante il Salute to Freedom Gala a New York, lo aveva sfoggiato con lo stesso effetto magnetico, ma stavolta lo ha riproposto in grande stile, rendendolo ancora più memorabile. Abbinato a sandali Aquazzura e gioielli discreti ma ben scelti, Meghan Markle dimostra, come sempre, di avere una maestria nel rivisitare il suo guardaroba senza mai risultare banale. È come se dicesse: “Posso farlo meglio anche la seconda volta”.

Ma scendiamo nei dettagli di questo bellissimo abito. Qui sembra tutto perfetto e oggettivamente è molto bello e Meghan ha la capacità di non risultare mai volgare, nonostante il profondo scollo a V e lo spacco audace che, come si dice nel gergo giornalistico “lasciava poco all’immaginazione”. Insomma, non si scade mai nell’eccesso. Un perfetto equilibrio tra sensualità e raffinatezza che rompe definitivamente con l’immagine ingessata a cui ci ha abituati.

Fonte: Getty Images

Il tutto completato con i sandali abbinati, in rosso lipstick, in piena sintonia con il resto del look, e i suoi gioielli iconici: il bracciale Love di Cartier e l’anello Lorraine Schwartz. La scelta di riproporre questo abito non è solo un gioco di stile: è una mossa astuta che richiama l’attenzione su un look che, anche alla seconda apparizione, rimane un colpo di scena assoluto.

Un gala pieno di star e una duchessa senza il principe

Mentre Meghan Markle brillava al gala di beneficenza a Los Angeles, suo marito, il principe Harry, si trovava altrove, festeggiando il suo 40esimo compleanno con un’escursione.

Sebbene alcune voci avessero alimentato speculazioni su una crisi tra i due, la realtà è ben diversa. Meghan stessa ha organizzato la giornata per Harry, permettendogli di prendersi una pausa dopo settimane intense. L’obiettivo era combinare i vari impegni di Harry, come il summit di New York e la visita in Lesotho, in modo da ridurre il numero dei viaggi e il loro impatto ambientale. Quindi, la sua assenza non è stata frutto di tensioni matrimoniali, come suggerito da molti, ma parte di una strategia ben pianificata.

Fonte: Getty Images

Una duchessa con stile e impegno sociale

Meghan Markle non è solo nota per i suoi look ben studiati, ma anche per il suo impegno verso cause benefiche. Al gala di beneficenza, non si è trattato solo di sfilare sul tappeto rosso, ma di sostenere attivamente l’Ospedale dei Bambini di Los Angeles, con una donazione in onore del Mese della Consapevolezza sul Cancro Infantile. Mentre lei brillava sotto i riflettori, il vero impatto della serata si è visto dietro le quinte, dove le famiglie e i bambini, che beneficiano delle cure dell’ospedale, sono stati i veri protagonisti.