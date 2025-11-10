Harry e Meghan Markle, folle serata di gala: lui con la camicia fuori posto e lei con lo spacco vertiginoso

Harry e Meghan Markle alla festa di Kris Jenner in stile James Bond. Lei è super seducente con un look total black e sandali gioiello di Aquazzura

IPA Harry e Meghan Markle

Harry e Meghan Markle sono stati i protagonisti di una serata di gala all’insegna del glamour e delle follie del lusso. I Duchi del Sussex hanno partecipato alla festa per i 70 anni di Kris Jenner. Il Principe ostentava la spilla a forma di papavero del Remembrance Day, lei era splendida con un look minimal total black dallo spacco vertiginoso.

Harry e Meghan Markle al party di Kris Jenner

Harry e Meghan Markle hanno accettato l’invito di Kris Jenner alla sua esclusiva festa di compleanno che si è tenuta nella villa di Jeff Bezos a Beverly Hills. Tema del party era James Bond. Per il Duca è stato ritrovare un pezzo di casa, visto che la celebre spia al servizio di Sua Maestà è un simbolo della cultura pop britannica.

Inutile dire che la coppia è stata tra le protagoniste della serata. Un bel modo di ritagliarsi della visibilità, mentre la Famiglia Reale britannica si è riunita per gli eventi legati al Giorno della Memoria.

Harry e Meghan “sono arrivati ​​mano nella mano e sembravano molto felici”, racconta un testimone presente alla serata. “Meghan era molto felice” e ha aggiunto: “Era molto glamour e si adattava perfettamente al tema. Harry era impeccabile in smoking”.

Harry vestito da James Bond con la camicia fuori posto

Harry era a suo agio nel ruolo di 007. Ha indossato un classico smoking nero con camicia bianca. E ha voluto ostentare il suo legame con Re Carlo e il resto della Famiglia Reale sfoggiando una spilla a forma di papavero rosso, la stessa che tutti i membri della Corte, dal Sovrano a William e Kate Middleton, indossano in occasione del Remembrance Day.

IPA

Infatti, quel fiore simboleggia il ricordo dei soldati caduti in guerra. Simboleggia anche resistenza, pace e resilienza, poiché il papavero è il primo fiore a spuntare sui campi di battaglia dopo la distruzione.

Ma c’è un altro dettaglio del suo look che non è passato inosservato. E sicuramente a James Bond, quello vero, non sarebbe mai capitato. Infatti, Harry, entrando nella villa mano nella mano con Meghan, aveva la camicia fuori posto, non era ben infilata nei pantaloni, creando un senso di trascuratezza.

Meghan Markle, bond girl con spacco vertiginoso

Invece Meghan ha dato decisamente il meglio di sé con un completo essenziale nero e aderente. La Duchessa ha scelto un lupetto con maniche lunghe che ha abbinato a una sinuosa gonna a portafoglio dallo spacco vertiginoso che si apriva mentre camminava.

IPA

Meg ha abbinato l’ensemble a un paio di sandali gioiello decorato con fiocco e strass, firmati Aquazzura, il suo brand di calzature preferito, e a una clutch dello stesso marchio.

Lady Markle si è presentata con uno chignon alto e tirato che metteva in risalto i lunghi orecchini d’oro, Love Link, creati sempre da Aquazzura.