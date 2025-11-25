Meghan Markle “ha rubato” un abito da 1700 dollari (e lo indossa di nuovo)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Meghan Markle si sarebbe appropriata di un abito dopo un servizio fotografico. Non si tratterebbe di un semplice vestito, ma di quello indossato per la copertina di Variety nel 2022. La moglie del Principe Harry però non si sarebbe limitata ad archiviarlo nella sua collezione, ma lo avrebbe scelto di nuovo per un’occasione particolare, tanto da far gridare allo “scandalo”.

Meghan Markle e l’abito “rubato”

Semplice incomprensione o atto voluto? Meghan Markle avrebbe “rubato” da un set fotografico l’abito indossato per la copertina di Variety nel 2022. Una fonte ha rivelato a Page Six che la Sussex avrebbe portato via un abito verde da 1.695 dollari perché faceva tutto parte della procedura di “archiviazione” dei suoi vestiti in quanto membro della Famiglia Reale.

Ma a far gridare allo scandalo è altro: Lady Markle ha scelto il vestito per il suo show. A breve infatti andrà in onda With Love, Meghan Holiday Celebration, lo speciale di Netflix dedicato alle festività natalizie. E in uno dei trailer rilasciati, Meghan indossa un raffinato abito monospalla color smeraldo, mentre decora una tavola decorata con ghirlande, sfere di vetro e candele accese.

Si tratterebbe proprio di quel vestito, quello sottratto durante il servizio fotografico. Una fonte ha raccontato a Page Six che la Duchessa “ha preso l’abito dal set senza chiedere“, confermando le voci secondo cui il costoso vestito monospalla verde smeraldo, un Galvan modello “Ushuaia”, era scomparso dopo il servizio fotografico.

E se anche una seconda fonte ha confermato al giornale che l’abito è finito in suo possesso, un terzo testimone sostiene che si tratterebbe di un “malinteso”. “In quanto membro della Famiglia Reale, le era richiesto di archiviare tutti i suoi look. Era risaputo che quando gli articoli venivano prelevati, potevano non essere restituiti”, ha fatto sapere al portale.

Pare però che questa non sia una vera e propria regola del protocollo della Corona, tanto da essere totalmente smentita. Di certo la vicenda ha contorni ambigui: è “una cosa strana da fare senza chiedere, dato che dubito avrebbero detto di no“, ha spiegato la fonte. Che ha aggiunto: “Non è raro che se la celebrità ama qualcosa di un servizio fotografico, chieda di tenerlo o acquistarlo. Normalmente verrebbe offerto uno sconto se è qualcosa di cui lo stilista non può separarsi o un campione che deve essere restituito”.

Gli altri “incidenti” di Meghan Markle

Pare che non sia la prima volta che Meghan Markle si appropri di capi in circostanze simili. E internet, lo sappiamo bene, non perdona: lo scorso ottobre era stata avvistata con un tubino midi senza spalline in tweed bianco e nero di Chanel durante un appuntamento serale con il Principe Harry in un club privato di New York, abito indossato per un servizio fotografico nel 2022 per The Cut

Nel 2024, la giornalista Vanessa Grigoriadis ha affermato nel podcast Heretics di Andrew Gold che l’ex reale ha preso “molta roba” dopo averla “indossata in servizi fotografici di alto profilo“.

“Ciò che è scioccante nell’ascoltare questo tipo di presunte storie è che una persona che vive in una villa da oltre 15 milioni di dollari a Montecito, che ha appena concluso accordi da 100 milioni di dollari, si preoccupi di portare a casa gioielli e vestiti da un servizio fotografico che può chiaramente permettersi,” ha detto la scrittrice del New York Times Magazine e Vanity Fair nel podcast.

