Harry non ha trascorso il suo 40esimo compleanno con Meghan: con chi era

Fonte: IPA Harry e Meghan

Periodo difficile per Harry e Meghan? Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe proprio di sì. Pare infatti che il Principe abbia scelto di trascorrere la sera del suo 40esimo compleanno lontano dalla consorte, preferendo un altro tipo di compagnia: chi era con lui?

Harry, con chi ha trascorso il suo 40esimo compleanno

Il Principe Harry ha compiuto 40 anni lo scorso 15 settembre, ma avrebbe scelto di festeggiare in un modo del tutto particolare. Stando a quanto si legge sul Daily Mail, infatti, il secondogenito di Carlo e Diana avrebbe trascorso la serata del suo compleanno con gli amici, e non con sua moglie Meghan: “Harry è partito per fare hiking con alcuni amici per celebrare questo traguardo così importante, e non ha menzionato sua moglie nel messaggio di auguri” si legge sul tabloid.

Fonte: IPA

La lista degli eventi che ha visto separati Harry e Meghan nell’ultimo periodo è in realtà piuttosto lunga: il Duca del Sussex è infatti partito da solo per un “quasi royal tour” che lo ha portato in tre Paesi, inclusi New York, Londra e Lesotho. Fonti vicine alla coppia, tuttavia, assicurano che tra i due non ci sarebbe in atto nessuna crisi: sarebbe stata proprio la Markle a prenotare il viaggio di compleanno di suo marito, e non avrebbe preso parte ad alcuni eventi benefici in sua compagnia a causa di alcuni problemi di salute.

Harry e Meghan, tra incomprensioni e problemi di coppia

Da quando hanno scelto di abbandonare il Regno Unito per trasferirsi in California, Harry e Meghan Markle si sono spesso ritrovati al centro del gossip. Pur dimostrandosi molto affiatati in pubblico, i due, come tutti i coniugi, avrebbe vissuto momenti di alti e bassi, trovandosi in disaccordo in numerose occasioni. Lo scorso anno, ad esempio, l’ex attrice aveva trascorso lunghi periodi lontano da Montecito, dove risiede con il marito, a causa di impegni di lavoro, mentre lui aveva preferito godere di un po’ di serenità nella cittadina californiana.

La Markle, inoltre, non avrebbe ben digerito la causa persa in tribunale da Harry in merito alla possibilità di usufruire della stessa protezione riservata ai membri della Royal Family, dopo aver rinunciato al suo titolo. Sempre secondo il Daily Mail, la coppia si sarebbe spesso scontrata anche sull’educazione dei figli Archie, di 5 anni, e Lilibet, di tre. Il Principe, infatti, non vorrebbe che i piccoli siano fotografati in pubblico, mentre sua moglie preferirebbe che i bambini partecipassero a più eventi nella loro comunità locale.

A causare un’ulteriore rottura, sarebbe infine la volontà di Harry di riavvicinarsi alla sua famiglia d’origine: il Principe non sarebbe ancora del tutto a suo agio in America, e sentirebbe la mancanza dei privilegi e della sua vecchia vita a Londra. Inoltre, le precarie condizioni di salute di suo padre, sarebbero un’ulteriore fonte di preoccupazione. Meghan, dal canto suo, non avrebbe alcuna intenzione di “condividere” il marito con i suoi ex rivali: non solo non sarebbe intenzionata a tornare in Gran Bretagna, ma non permetterebbe nemmeno ai figli di fare ritorno in Europa per motivi, a suo dire, di sicurezza. Riusciranno a trovare un punto d’incontroro?