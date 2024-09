Fonte: Getty Images Harry d'Inghilterra e Meghan Markle

Harry d’Inghilterra sta per raggiungere un traguardo molto importante. Il Duca di Sussex, infatti, compirà 40 anni il prossimo 15 settembre 2024, ma, neanche per la speciale occasione, il figlio minore di Re Carlo rivedrà qualche componente della sua famiglia d’origine, visto che tra lui e i Windsor continua la freddezza, che si è creata da quando ha deciso di lasciare la patria per trasferirsi con la moglie in California.

Nella villa di Montecito, Harry d’Inghilterra festeggerà il suo compleanno importante con una festa ricca di star. Ma, per celebrare il suo quarantesimo compleanno, il Principe ha rilasciato anche una dichiarazione alla BBC, descrivendo le sue emozioni alla vigilia del suo giorno importante. Ma nel suo messaggio celebrativo, il Duca di Sussex ha citato i figli, ma non ha menzionato completamente l’amata moglie Meghan Markle.

Harry d’Inghilterra non cita Meghan Markle

Quello di Harry d’Inghilterra sarà un compleanno davvero particolare, visto che compirà i suoi 40 anni lontano dalla sua patria, dal padre e dal fratello, il Principe William. Il Duca di Sussex ha descritto le sue emozioni con una nota: “Ero in ansia per i 30, sono emozionato per i 40. Qualunque sia l’età, la mia missione è continuare a esserci e a fare del bene nel mondo”.

Harry d’Inghilterra ha svelato i suoi progetti per il futuro, parlando di quanto sia cambiato, nel corso dell’ultimo decennio, grazie alla paternità: “Diventare padre di due bambini incredibilmente gentili e divertenti mi ha dato una nuova prospettiva sulla vita, oltre a rafforzare la mia concentrazione in tutto il mio lavoro. Essere papà è una delle gioie più grandi della vita e mi ha solo reso più motivato e impegnato a rendere questo mondo un posto migliore. Non vedo l’ora che inizi il prossimo decennio!”.

Quindi nel messaggio scritto per celebrare il suo compleanno, il Duca di Sussex ha parlato di Archie e Lilibet, ma non di Meghan Markle, conosciuta e sposata, proprio nel percorso tra i trenta e i quarant’anni. Una dimenticanza davvero inusuale per un Principe che non perde occasione per raccontare il suo grande amore per la moglie. I due, comunque, continuano ad apparire in grande armonia e saranno i protagonisti di un grande party di compleanno nella loro villa di Montecito.

Harry d’Inghilterra, i festeggiamenti per il compleanno

Harry d’Inghilterra festeggerà i suoi 40 anni a Montecito, con un party, a cui prenderanno parte diverse stelle di Hollywood nella sua lussuosa villa. In seguito, il Duca di Sussex partirà per una breve vacanza con degli amici, tra cui, ci potrebbero essere anche delle vecchie conoscenze, direttamente dall’Inghilterra.

Secondo fonti vicine al Principe, lui si troverebbe in una situazione d’isolamento in California, considerando suo migliore amico la sua guardia del corpo, David Langdown: “La guardia è un ragazzo inglese che si è trasferito a Montecito con la sua famiglia. Lui e Harry sono molto legati, molto legati. Grosso come i ladri”. Questo deriverebbe dall’intromissione di Meghan Markle nella sua cerchia di conoscenze: “La sua cerchia di amici è stata curata da Meghan. La sua vita sociale sembra essere sempre più guidata e costruita da lei”.