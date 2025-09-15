Harry festeggia il compleanno con Meghan Markle ma ha fatto una promessa a Re Carlo

Harry festeggia 41 anni con Meghan Markle e i figli. Ma prima di tornare in California ha dovuto fare una promessa a Re Carlo che non può non mantenere

Getty Images Harry

Harry compie 41 anni. È nato infatti il 15 settembre 1984. Il Principe è appena rientrato a Montecito dopo aver trascorso qualche giorno a Londra e dopo una visita lampo in Ucraina, dunque festeggia il suo compleanno con Meghan Markle e i figli, Archie e Lilibet. Ma prima di lasciare il Regno Unito ha dovuto fare una promessa a suo padre Carlo.

Harry festeggia i 41 anni con Meghan Markle

Harry spegne dunque 41 candeline. Ancora una volta però festeggia il suo compleanno lontano dalla sua famiglia d’origine, lontano da Re Carlo e da suo fratello William. Il Duca del Sussex è tornato in tempo in California, nella sua villa di Montecito, per stare con Meghan Markle e i due bambini il giorno del suo compleanno. È dal 2020 che Harry è costretto a festeggiamenti ristretti, senza i suoi parenti inglesi.

A quanto si sa, non ci saranno party in grande stile. È probabile che Harry si accontenti di condividere una fetta di torta con Meg, la suocera Doria Ragland, i bambini e magari qualche amico intimo. Ma nulla di più.

Forse Lady Markle preparerà con le sue mani qualche manicaretto per il maritino, seguendo una delle ricette che ha illustrato nella sua serie With Love, Meghan. Magari gli ha preparato il pollo arrosto, il piatto con cui lo ha conquistato, delle crêpes alla marmellata d’arancia e una torta di crema e pan di Spagna a più strati.

Di sicuro, lo ha accolto al suo ritorno da Londra con un calice di vino bianco, rigorosamente a etichetta As Ever, il suo brand di prodotti di nicchia. Infatti, la Duchessa ha pubblicato una storia allusiva, in cui mostrava i bicchieri con la bottiglia di vino e ha commentato: “Quando il tuo ragazzo è tornato in città“, alludendo evidentemente al viaggio intrapreso da Harry in Gran Bretagna.

Dall’altra parte dell’oceano, difficilmente Carlo, William e Kate condivideranno gli auguri per Harry sui social, poiché il Principe non è un membro attivo della Famiglia Reale.

Harry, la promessa a suo padre Carlo

Può essere, comunque, che quest’anno il Principe riceva la telefonata dal padre dopo il colloquio di persona che hanno avuto. Ma niente è dato per scontato.

Harry comunque dovrà comportarsi bene se vuole riconquistare pienamente la fiducia di Carlo. Innanzitutto deve mantenere fede alla promessa che gli ha fatto circa il loro incontro. Infatti, il Re gli ha chiesto di non rivelare il contenuto della loro conversazione almeno per i prossimi 18 mesi.

Si ritiene che padre e figlio, tra le altre cose, abbiano discusso sul futuro di Harry dopo la morte di Carlo e su come possa essere reintegrato nella Famiglia Reale. Un argomento molto delicato che non sarebbe opportuno rendere pubblico prima di un certo lasso di tempo.

Il Duce del Sussex è noto per essere inaffidabile. Molto spesso ha rivelato episodi, conversazioni che avrebbero dovuto restare privati. Ma soprattutto li ha raccontati secondo una versione considerata distorta dalle persone coinvolte.