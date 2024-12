Lo sgarbo di Meghan Markle e del Principe Harry per Natale: feste solitarie per i Duchi del Sussex, con un segreto e una cartolina nascosta

Fonte: IPA Meghan Markle e il Principe Harry

Sappiamo tutto del Natale della Famiglia Reale, ma come hanno trascorso le feste il Principe Harry e Meghan Markle in quel della California? Insieme ai figli, il Principe Archie e la Principessa Lilibet, in netto contrasto con i festeggiamenti in grande stile in Inghilterra. Per Harry, il Natale è sempre stato un grande evento di famiglia: le loro feste, da quando si sono trasferiti, sono molto più solitarie. A loro si è unita infatti solo la mamma di Meghan, Doria.

Harry e Meghan Markle, il Natale solitario

Il Natale è profondamente cambiato per il Principe Harry: dalla festa grandiosa e sontuosa a Sandringham fino al Natale più intimo insieme alla moglie, Meghan Markle, e ai due figli, Archie e Lilibet. I Sussex non si spostano durante questo periodo, ma rimangono nella loro casa di Montecito, che negli ultimi anni ha ospitato unicamente la mamma di Meghan. Naturalmente, anche se si è ben lontani dai festeggiamenti in grande stile di Re Carlo, è stata la Duchessa di Sussex a dare qualche dettaglio sulle loro feste.

Un pasto sontuoso, giochi divertenti e persino una serata musicale con chitarra. Ma un tempo il Natale di Harry era ben diverso, come ha spiegato l’esperta Reale Ingrid Seward: “L’apertura dei regali alla vigilia di Natale con la sua famiglia allargata e poi la chiesa e il tradizionale pranzo di Natale il giorno dopo. Poi la caccia al fagiano e nel mezzo un sacco di giochi di società e bevute”.

Di certo è tutto diverso, oggi: Harry e Meghan avranno sicuramente scelto un albero tra le file dei pini natalizi dei negozi locali e avranno affidato gli addobbi del giardino agli interior designer, una tradizione dei residenti milioni di Montecito. Proprio Meghan, però, si pubblicizza quasi come la “classica casalinga americana per eccellenza”, quindi non avrebbe senso affidare parte del divertimento (e delle tradizioni) ai professionisti.

Il segreto di Harry e Meghan per Natale e lo sgarbo

La cartolina natalizia del Principe Harry e di Meghan Markle ha scatenato un vero e proprio putiferio. Nonostante le foto intime e l’augurio per tutti di un sereno Natale, in realtà i Sussex hanno riservato un’altra cartolina segreta (a uso non professionale, dunque) per amici e parenti, insomma le persone più vicine alla loro cerchia ristretta (o forse dovremmo dire ristrettissima?). Un biglietto che non sarà mai condiviso pubblicamente. Ovviamente i Sussex non dovrebbero aver inviato la cartolina segreta alla Famiglia Reale.

Troppe implicazioni, anche se Re Carlo avrebbe amato la possibilità di trascorrere questi giorni gioiosi insieme ai nipotini Archie e Lilibet. Ma ovviamente la questione è molto più spinosa di così: “Sapeva che invitare Harry e Meghan sarebbe stato imbarazzante per il resto della famiglia. Quindi, non c’è stato nessun invito ufficiale”. Per Meghan, è poi importante che i bambini possano avere dei bei ricordi con il Ringraziamento e il Natale a casa: molte tradizioni vengono ripetute ogni anno, come “mettere fuori le carote per le renne di Babbo Natale”. Ma, alla fine, è solo l’ennesimo sgarbo nei confronti di Re Carlo, che non ha potuto passare i giorni di festa insieme ai suoi nipotini.