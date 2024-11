Meghan Markle svela i suoi progetti per Natale coi figli

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Meghan Markle si prepara a un Natale ricco di magia e tradizioni speciali, pensato su misura per i suoi bambini, Archie e Lilibet. Dopo essere stati esclusi dalle celebrazioni reali, la Duchessa di Sussex e il Principe Harry trascorreranno le festività nella loro villa di Montecito, in California, insieme alla madre di Meghan, Doria Ragland. Un’occasione per creare ricordi preziosi e per vivere un Natale autentico, lontano dal clamore mediatico, ma carico di calore familiare.

Il Natale di Meghan Markle: tradizioni e momenti di condivisione

In una recente intervista a Marie Claire, Meghan ha condiviso il suo amore per il Natale e la gioia di viverlo attraverso gli occhi dei suoi figli. “Adesso sono all’età in cui non vedo l’ora di vivere il Natale attraverso la loro prospettiva”, ha raccontato, descrivendo l’emozione di vedere Archie e Lilibet scoprire le piccole magie della stagione.

Tra le tradizioni natalizie della famiglia spicca il rito di lasciare carote per le renne, un gesto che Meghan ama condividere con i suoi bambini per mantenere viva l’atmosfera magica. La presenza di Doria Ragland, nonna amorevole e presenza costante nella loro vita, arricchirà ulteriormente le celebrazioni. Per Meghan, il Natale è un momento dedicato alla semplicità, fatto di piccoli gesti e tradizioni che creano un forte legame familiare.

Non mancheranno i giochi e le attività creative per intrattenere i piccoli. Meghan ha rivelato che, come ogni famiglia, si dedicano a momenti di svago dopo il pranzo: giochi di società, musica e persino qualche improvvisazione con la chitarra. Tutto è pensato per regalare un’atmosfera intima e divertente ai due bambini.

Un Natale lontano dalla famiglia reale

Da quando hanno lasciato i loro ruoli reali, Meghan e Harry hanno costruito nuove tradizioni, adattando le festività natalizie al loro stile di vita californiano. Lontani dai rigidi protocolli della famiglia reale, i Sussex trascorrono il Natale in modo più rilassato, dedicando ogni momento a Archie e Lilibet.

Secondo fonti vicine alla coppia, la villa di Montecito sarà il fulcro delle celebrazioni. Decorazioni curate nei minimi dettagli, luci soffuse e un grande albero addobbato con i bambini saranno gli elementi chiave per creare un’atmosfera accogliente. Nonostante la distanza dalla famiglia reale, Meghan e Harry si assicurano che le tradizioni restino vive, adattandole alla loro nuova quotidianità.

Nel suo libro Spare, Harry aveva descritto il loro primo Natale in California, ricordando il momento in cui acquistarono un grande abete in un vivaio di Santa Barbara. “Era magnifico”, aveva raccontato. “Lo abbiamo portato a casa e decorato insieme, godendoci ogni momento come una nuova famiglia”. Questi ricordi, arricchiti dalle risate dei bambini, sono il cuore delle festività dei Sussex.

I regali e il ricordo della Regina Elisabetta

Anche i regali di Natale riflettono l’amore di Meghan e Harry per i dettagli semplici ma significativi. Harry, in un’intervista con The Late Late Show, aveva raccontato di un regalo speciale della Regina Elisabetta per Archie: una macchina per waffle. Un oggetto inaspettato, ma che si è trasformato in una tradizione familiare. “Archie si sveglia ogni mattina e dice ‘waffle’”, aveva raccontato Harry, descrivendo la gioia del piccolo.

Nonostante le distanze e le difficoltà, Meghan e Harry mantengono vivo il legame con il passato, integrando ricordi e tradizioni reali con quelle che stanno creando per la loro nuova vita. Per Meghan, il Natale rappresenta un momento di rinascita e condivisione, un’occasione per dimostrare ai suoi figli che l’amore e la famiglia sono al centro di tutto.