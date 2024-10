Harry, esce l’edizione tascabile di Spare mentre Re Carlo è in viaggio di Stato

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Principe Harry

L’autunno porta con sé novità editoriali che catturano l’attenzione globale, e tra queste c’è il ritorno di Spare, il memoir del Principe Harry, ora disponibile in edizione tascabile. Un libro che ha scosso il mondo, pieno di rivelazioni, emozioni e introspezioni, continua a suscitare interesse e dibattito.

Mentre Re Carlo è impegnato in un importante viaggio di Stato, il Duca di Sussex ritorna sotto i riflettori con il suo racconto personale. L’edizione tascabile di Spare arriva sul mercato senza cambiamenti nei contenuti, ma con lo stesso carico emotivo che ha segnato la prima uscita.

Spare, un racconto sincero e crudo

L’edizione originale di Spare ha fatto il suo debutto nel gennaio 2023, vendendo oltre sei milioni di copie in tutto il mondo e segnando un record nei Guinness World Record come il libro di saggistica più venduto nel minor tempo.

Questo risultato straordinario testimonia l’interesse globale verso la storia di Harry, che ha voluto raccontare in modo sincero e senza filtri la sua vita all’interno della famiglia reale.

Il titolo stesso, Spare (letteralmente “il sostituto”), fa riferimento alla tradizionale dicotomia tra l’erede al trono, rappresentato dal fratello William, e la sua posizione di “secondo”, una realtà che ha influenzato profondamente la sua vita.

Harry, nelle pagine del suo memoir, ripercorre gli eventi che hanno segnato la sua esistenza, dall’infanzia sotto l’occhio vigile dei media, alla perdita devastante di sua madre, la Principessa Diana, fino al difficile rapporto con la famiglia reale.

Nel libro, Harry si apre come mai prima, offrendo ai lettori un viaggio attraverso le sue battaglie personali, incluse quelle legate alla sua salute mentale, alla sua esperienza militare e alla relazione con Meghan Markle, la donna che ha cambiato il corso della sua vita.

Fonte: Getty Images

Dediche piene d’amore e riflessioni personali

Una delle parti più emozionanti di Spare è la dedica che Harry ha voluto inserire all’inizio del libro. “Per Meg e Archie e Lili… e naturalmente per mia madre”, scrive il Duca di Sussex, rendendo omaggio alla sua amata moglie Meghan, ai loro figli Archie e Lilibet, e alla figura centrale della sua vita, sua madre Diana, scomparsa in un tragico incidente nel 1997.

Queste parole, semplici ma cariche di significato, rivelano quanto il legame familiare e il ricordo di sua madre siano stati fondamentali nel viaggio di Harry verso la scrittura di questo libro.

La decisione di mantenere invariata la versione tascabile rispetto all’originale è stata interpretata da molti come un segno di rispetto verso la sua famiglia e forse come un primo passo verso la riconciliazione con il padre Re Carlo e il fratello William. Tuttavia, le tensioni tra Harry e la famiglia reale rimangono evidenti, e il libro stesso, con le sue rivelazioni intime, non ha contribuito a risolverle.

Harry ha spiegato in diverse interviste che Spare rappresenta un pezzo importante del suo percorso di guarigione e crescita personale. “Non voglio dire a nessuno cosa pensare di questo libro, inclusa la mia famiglia,” ha dichiarato in un’intervista a People, aggiungendo che il suo obiettivo è stato quello di trasformare il suo dolore in uno strumento di speranza e cambiamento per gli altri.

L’importanza del viaggio di Stato di Re Carlo

Mentre Harry torna protagonista con l’uscita del suo libro in formato tascabile, il padre, Re Carlo, è impegnato in un importante viaggio di Stato. Questo impegno reale, che lo porta lontano dal Regno Unito, si inserisce in un momento cruciale per la famiglia reale, che continua a navigare tra sfide politiche e dinamiche familiari complesse.

Nonostante le difficoltà interne, il Re continua a portare avanti i suoi doveri istituzionali, cercando di rafforzare i legami diplomatici con altri Paesi.

Il tempismo dell’uscita di Spare non passa inosservato, poiché coincide con l’assenza di Re Carlo. Questo potrebbe aver giocato un ruolo nell’attenuare la pressione mediatica su entrambi, evitando uno scontro diretto tra le attività di Harry e quelle del Sovrano.

Tuttavia, il contenuto del libro rimane una ferita aperta all’interno della famiglia reale, specialmente per quanto riguarda i dettagli delle relazioni tra Harry, suo padre e suo fratello William.