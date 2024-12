Fonte: IPA Harry e Meghan

Non giunge esattamente come una sorpresa il fatto che si sia scatenata una nuova polemica intorno a Harry e Meghan Markle. Si sta facendo infatti un gran parlare della loro cartolina di Natale che, per molti, mira a sfruttare i legami con la Famiglia Reale, al netto della loro decisione di allontanarsi. Per quest’anno hanno scelto di proporre un collage di scatti del loro anno, mostrando anche una foto inedita dei loro figli, Archie (5) e Lilibet (3). Non tutti hanno però apprezzato.

La cartolina di Natale di Harry e Meghan

Quando si parla di Famiglia Reale, o di ex in questo caso, ogni mossa è studiata nel minimo dettaglio. Harry e Meghan Markle si sono allontanati da quel protocollo stringente, e non solo, ma in qualche modo vengono ancora posti sotto la stessa lente d’ingrandimento dei veri e propri “royals”.

Un totale di sei immagini condivise per augurare buon Natale e felice 2025, con il seguente messaggio: “A nome dell’ufficio del Principe Harry e Meghan, del Duca e della Duchessa di Sussex, di Archewell Productions e della Fondazione Archewell, vi auguriamo un felice periodo di vacanza e un gioioso anno nuovo”.

Vediamo in uno scatto i bambini correre in un giardino verso i propri genitori. In un altro, invece, Meghan abbraccia una ragazzina e in un altro, ancora, Harry mette il braccio attorno alla moglie. Un’altra foto li vede seduti in mezzo a una fila di persone, sorridenti, mentre la quinta è stata scattata durante un evento all’aperto con i Sussex. Nell’ultima, infine, Harry stringe la mano a un uomo sofferente sdraiato su un letto.

La polemica

La polemica è stata scatenata da Cameron Walker, corrispondente reale di GB News. Ha infatti spiegato d’essere rimasto stranito dalla dicitura in alto. Quel “a nome dell’ufficio del Duca e della Duchessa di Sussex” gli è suonato molto strano.

“Ho la sensazione che non venga da loro ma da qualcuno nel loro ufficio, che ha pensato fosse una buona idea inviare una cartolina di Natale”. L’esperto ritiene che l’immagine che la coppia intende dare di sé è quella d’aver abbandonato la via della Famiglia Reale, per così dire. Lo dimostrerebbe il fatto che le foto dei loro figli sono cosa rara. L’ultima di Lilibet, prima di questa natalizia, infatti, risaliva al 2022.

Cameron sospetta però che seguano ancora i consigli del loro team di PR che “ha detto loro di continuare a mantenere un certo legame con i reali, perché è questo che dà loro importanza. Altrimenti cosa avere? Soltanto un programma di cucina e un marchio di lifestyle, come chiunque a Hollywood”.

Si spiegherebbe dunque così il cambio di rotta estetico, che si ritiene sia frutto di una decisione a tavolino e non della spontaneità della coppia. Lo scorso anno i due avevano optato per uno scatto singolo, che escludeva i bambini. Erano in abito formale nel corso della cerimonia degli Invictus Games in Germania. Un cambio radicale che lascia sospettare una strategia.